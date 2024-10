Victoria's Secrets torna a brillare. Sono passati cinque anni dall'ultima passerella, ma è impossibile dimenticarsi degli Angeli in passerella e delle prestigiose ali che indossavano. Sfilate che ospitavano volti e corpi noti come - per citarne alcune - Gigi e Bella Hadid, Adriana Lima, Irina Shayk, Alessandra Ambrosio. Lo show si è svolto il 15 ottobre a New York ma con una grande novità: per la prima a sfilare c'erano modelle curvy, due grandi icone plus size.

Lo show punta all'inclusione

Il marchio statunitense ha cambiato direzione: in passato era stato accusato di puntare troppo alla perfezione, promuovendo un'ideale di bellezza dannoso e poco sano. Lanciando messaggi - a giudicare dagli utenti - troppo sbagliati. Dopo cinque anni di pausa, ecco che sul palco si punta all'inclusione.: taglie più grandi e modelle curvy in passerella. Per andare contro allo stereotipo di magrezza estrema hanno preso parte alla sfilata due grandi icone delle taglie plus: Ashley Graham e Paloma Elsesser. Il messaggio è arrivato forte e chiaro: "Mi sono sentita rappresentata, grazie Victoria's Secrets", si legge tra i commenti sotto al post pubblicato sulla pagina ufficiale.

La linea di lingerie ha presentato le nuove collezioni sul palco, proprio come faceva un tempo. Presenti alcuni delle modelle storiche del marchio e non solo: Kate Moss, per la prima volta, ha calcato la passerella di Victoria Secret's e insieme alla supermodella ha sfilato insieme la figlia Lila Moss. Presente anche Vittoria Ceretti, fidanzata di Leonardo Di Caprio, prima volta anche per lei.

Gigi Hadid ha aperto la sfilata tra gli applausi del pubblico: lo show ha riscosso un successo enorme. Sarà per il ritorno in campo dopo cinque lunghi anni, oppure per il concetto di inclusione che è stato tanto apprezzato. In ogni caso, Victoria's Secrets è sulla strada giusta per riconquistare il favore del pubblico, perso negli anni a causa delle critiche.