Ogni pezzo è realizzato a mano come opera unica in collaborazione con Sensorial

Wearable Concret, la capsule di gioielli con il cemento firmati Giuliana Cella
23 settembre 2025 | 11.05
Redazione Adnkronos
Giuliana Cella, definita dal Financial Times 'Regina dell’Ethno chic', presenta la sua nuova capsule di gioielli 'Wearable Concrete - Cemento da indossare', frutto di una collaborazione con Sensorial, la realtà umbra guidata da Maria Chiara Monacelli. Un incontro che unisce creatività, ricerca scientifica e precisione artigianale, esplorando il cemento come materia viva. La capsule si articola intorno a due materiali sviluppati da Sensorial: 'Fuji', cemento forgiato con innesto di metalli fusi, e 'Moon', cemento fotoluminescente che assorbe la luce naturale per restituirla al buio. 'Fuji' diventa la base per pendenti unici, mentre 'Moon' è protagonista di anelli con cabochon di turchese e corallo, bracciali con charms in oro e brillanti, orecchini e pendenti a cuore con rubini e zaffiri. Ogni pezzo è realizzato a mano come opera unica.

Le creazioni di Giuliana Cella perseguono un ideale di armonia tra corpo e materiali: i suoi gioielli sono pensati come architettura da indossare. La creatività di Cella nasce da una visione nomade e collezionista. Milanese, esperta di materiali preziosi e ricercatrice di rarità uniche, ha attraversato culture e tradizioni grazie ai suoi viaggi in Cina, India, Giappone e Tibet. Dal 1997 realizza creazioni che uniscono materiali rari e gesti manuali: ogni elemento è trattato con cura e trasformato in oggetto unico, capace di raccontare sto-rie di luce, colore e memoria. Le sue opere hanno calcato luoghi prestigiosi, dall’Europarlamento di Bruxelles a Sotheby’s, dal Jamaica di Brera alla Casa della Cultura di Milano, custodendo frammenti di civiltà reinterpretati con modernità e leggerezza poetica.

Accanto a lei, Maria Chiara Monacelli guida Sensorial con una ricerca che fonde neuroscienza, artigianalità e design. Dal cemento trae superfici e materiali capaci di dialogare con tutti i sensi. La sua pratica fonde estetica e funzionalità, scienza e contemplazione, dando vita a un design radicato nella dimensione umana e sensoriale.

