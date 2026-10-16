Zanellato celebra 50 anni di storia, ottiene il marchio storico e presenta il libro 'Zanellato. Materia, Arte, Memoria'

Mercoledì 14 ottobre, presso la Project Room di 10 Corso Como a Milano, Zanellato ha celebrato un anniversario importante e presentato il nuovo libro dedicato alla propria storia, al saper fare italiano e alla continua ricerca tra materia e innovazione

Ci sono storie d’impresa che nascono da lontano, dall’incontro tra una famiglia, un territorio e una passione. Quella di Zanellato nasce nel Veneto e attraversa generazioni, mestieri e trasformazioni, trovando in Franco Zanellato un interprete visionario. Dalle prime sperimentazioni sulla pelle alla nascita di Postina, divenuta un’icona del design italiano, fino alla ricerca sulla sostenibilità e sull’“intelligenza artigianale”, questo libro racconta 50 anni di storia italiana fatta di creatività, mestiere e passione. Un traguardo che si accompagna a un importante riconoscimento: Zanellato ha ricevuto il marchio storico di interesse nazionale, a testimonianza di una storia imprenditoriale e creativa che affonda le proprie radici nel Made in Italy e che continua ancora oggi a rappresentare un patrimonio di competenze e valori.

È proprio questa storia il cuore di 'Zanellato. Materia, Arte, Memoria', il volume edito da Silvana Editoriale, che racconta l’evoluzione dell’azienda attraverso le persone, i mestieri, le trasformazioni e i materiali che ne hanno definito l’identità. Il libro ripercorre un viaggio nel Made in Italy più autentico, dove tradizione e innovazione si incontrano per creare nuove possibilità. Il volume nasce dall’incontro tra la memoria dell’azienda e lo sguardo sul suo futuro, restituendo una storia fatta di creatività, mestiere e passione, ma anche di una precisa volontà di continuare a innovare senza perdere il legame con le proprie origini.

La presentazione ha visto la partecipazione di Alba Cappellieri, autrice del libro e Head of Jewelry and Fashion Accessories del Politecnico di Milano, Tiziana Fausti, presidente di 10 Corso Como, e Franco Zanellato, ceo e direttore creativo di Zanellato. L'appuntamento ha rappresentato un'occasione per celebrare insieme 50 anni di Zanellato, il riconoscimento del Marchio Storico e la pubblicazione di un libro che raccoglie e interpreta una parte significativa della storia del brand e del suo modo di intendere il Made in Italy.