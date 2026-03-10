circle x black
Alla Ducati Multistrada V4 il Premio Moto Europa 2026

Il riconoscimento assegnato a Motodays, rassegna si è chiusa con oltre 83.000 visitatori, premio speciale della Giuria a Honda SH

10 marzo 2026 | 19.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

E' andato alla Ducati Multistrada V4 la prima edizione del Premio Moto Europa, un riconoscimento da UIGA - Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive - dedicato alla moto più interessante per il mercato dell’Unione Europea. Il premio, frutto di una votazione che ha coinvolto esperti e appassionati, è stato assegnato nell’ambito della 14ª edizione di Motodays, che a Roma per tre giorni ha visto eventi, prove dinamiche, incontri e attività dedicate alla passione motociclistica. L'edizione 2026 si è chiusa con numeri in forte crescita e una partecipazione di pubblico che ha richiamato oltre 83.000 visitatori, circa +15% rispetto alla scorsa edizione. L’edizione 2026 si è sviluppata su 45.000 metri quadrati di esposizione, con 5 padiglioni - uno in più rispetto al 2025 -, oltre 232 espositori e più di 30.000 metri quadrati di aree esterne dedicate alle attività dinamiche tra prove su strada, off-road e spettacolo. Grande partecipazione anche per le prove in sella: nei tre giorni di manifestazione sono stati effettuati oltre 5000 test ride con i brand presenti, con un’affluenza significativa fin dalla giornata inaugurale del venerdì.

Quanto al Premio Moto Europa 2026 la Ducati ha prevalso sulle altre finaliste Aprilia Tuono 457, BMW R 1300 GS, Royal Enfield Bera 650 e Yamaha R9. E' invece andato ad Honda SH il Premio Speciale della giuria che ha riconosciuto nel modello "un esempio straordinario di sintesi tra innovazione tecnica e cultura motociclistica europea. In risposta alla crescente domanda di mobilità urbana agile e sicura, la gamma SH ha saputo reinterpretare nel corso di una continua evoluzione il concetto di scooter con una visione moderna e funzionale".

La cerimonia di premiazione, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle Case motociclistiche coinvolte, è stata condotta dal presidente UIGA insieme alla co-conduttrice Michela Persico. A consegnare il trofeo è stato il pilota dei record Giacomo Agostini, protagonista di alcune delle stagioni più iconiche del motociclismo sportivo. La realizzazione del premio è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione con Fiera di Roma, che ha supportato l’organizzazione dell’iniziativa all’interno di Motodays, e alla sponsorizzazione del brand Termignoni.

