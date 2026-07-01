Alpine archivia un anno di celebrazioni dedicato al proprio 70° anniversario e guarda al futuro con una strategia di crescita che punta su innovazione, sportività ed espansione internazionale. Fondata il 22 giugno 1955 da Jean Rédélé, la Casa francese conclude un percorso ricco di appuntamenti che hanno ripercorso la propria storia senza perdere di vista il domani.

Prestazioni, leggerezza, eleganza e piacere di guida continuano a rappresentare i valori fondanti di Alpine, oggi impegnato nella costruzione di una gamma sempre più ampia e nell'espansione della propria presenza sui mercati internazionali.

Alpine: da Dieppe a Goodwood, un anno di eventi internazionali

Il cuore delle celebrazioni è stato Dieppe, città dove Alpine è nata nel 1955. Qui migliaia di appassionati hanno partecipato a un grande raduno che ha riunito vetture storiche e modelli contemporanei, confermando il forte legame tra il marchio e la propria comunità.

Tra i protagonisti dell'evento figuravano la nuova A390 Sport Fastback, la compatta elettrica A290 e la speciale A110 R 70, serie limitata realizzata nei colori della bandiera francese per celebrare l'anniversario.

Le celebrazioni sono poi proseguite al Goodwood Festival of Speed, dove Alpine ha schierato alcuni dei modelli più rappresentativi della propria evoluzione. Grande attenzione ha richiamato la A290 Rallye, insieme al concept Alpenglow Hy6 equipaggiato con un motore V6 alimentato a idrogeno, senza dimenticare la spettacolare A110 R Ultime e la nuova A390. Anche il BWT Alpine Formula One Team ha animato la manifestazione con dimostrazioni in pista.

Oggi Alpine è presente in 25 mercati e continua il proprio piano di crescita internazionale. Entro la fine del 2026 la rete commerciale passerà dagli attuali 210 a 300 punti vendita, mentre la gamma si sviluppa attorno a tre modelli strategici: la A290, già protagonista del segmento delle sportive compatte elettriche, la nuova A390 Sport Fastback e la prossima generazione della A110, il cui debutto è previsto nel 2027.