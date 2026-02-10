circle x black
Cerca nel sito
 

Auto cinesi, cresce la fiducia degli italiani

sponsor

Auto cinesi, cresce la fiducia degli italiani
10 febbraio 2026 | 16.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le auto prodotte in Cina consolidano il proprio posizionamento nel mercato italiano e registrano un deciso miglioramento nella percezione da parte dei consumatori. Oggi oltre 7 italiani su 10 si dichiarano pronti ad acquistare una vettura di un brand cinese, con una preferenza orientata verso SUV e crossover a tecnologia ibrida e una soglia di spesa che si colloca intorno ai 30.000 euro.

Quanto è quello che emerge dall’instant survey “Cosa pensano gli italiani delle auto cinesi?” realizzata nel mese di gennaio da Areté. Secondo lo studio, il 73% degli intervistati si dice pronto a valutare l’acquisto di un’auto cinese, in crescita rispetto al 68% registrato nell’ottobre 2024.

Se il fattore economico resta rilevante, indicato dal 45% del campione, la leva principale diventa oggi il valore del prodotto, per il 51% pesano soprattutto affidabilità, qualità dei materiali, dotazioni tecnologiche e sistemi avanzati di bordo.

Le auto cinesi accelerano nel mercato italiano

La nostra analisi dimostra in modo concreto come i brand cinesi si stiano facendo rapidamente strada nel mercato italiano e siano destinati ad aumentare la propria quota nei prossimi anni”, commenta Massimo Ghenzer, Presidente di Areté.Il prezzo resta un fattore rilevante, ma non è più la leva principale: oggi i consumatori riconoscono ai costruttori cinesi affidabilità e un buon livello qualitativo. Anche la fiducia nel post-vendita è più che solida: il 62% degli intervistati ritiene che i servizi possano competere con quelli dei brand europei”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Cina brand cinese auto cinesi Areté.
Vedi anche
Milano Cortina, prima giornata senza podio per gli azzurri: le videonews dalla nostra inviata
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza