Dal 21 al 24 maggio 2025, Bologna torna ad accogliere Autopromotec, la più importante manifestazione internazionale dedicata all’aftermarket automobilistico. L’edizione in programma segna un doppio traguardo: il 60° anniversario dalla prima edizione e la 30ª esposizione fisica, con numeri mai raggiunti prima.

Fondata nel 1965, Autopromotec ha costruito negli anni un’identità solida, affermandosi come punto di riferimento globale per attrezzature, componenti, tecnologie e servizi legati alla manutenzione e alla riparazione dei veicoli.

Autopromotec 2025, oltre 1.500 espositori

L’edizione 2025 si presenta con oltre 1.500 espositori, una superficie espositiva di 165.000 metri quadrati e più di 100.000 visitatori attesi da ogni parte del mondo.

Al centro della manifestazione ci saranno temi chiave per il futuro del settore, come l’intelligenza artificiale applicata all’automotive, la digitalizzazione delle officine, le soluzioni per la mobilità elettrificata e la sostenibilità ambientale. In particolare, l’auto connessa e l’integrazione tra sistemi intelligenti e diagnostica predittiva rappresentano una svolta epocale per chi opera nella filiera post-vendita.

L’evento offrirà inoltre un ricco calendario di convegni, tavole rotonde e presentazioni, ben 96 appuntamenti in quattro giorni, con il contributo di esperti internazionali, tecnici, aziende e associazioni di settore. Saranno approfonditi i trend emergenti, le evoluzioni normative e le opportunità per il mercato globale.

Un ulteriore elemento distintivo sarà la forte presenza internazionale: grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri e dell’ICE, sono attesi oltre 350 buyer ufficiali da più di 40 Paesi, protagonisti di incontri B2B pensati per generare nuove collaborazioni commerciali.

In un momento storico di trasformazione per l’intera mobilità, Autopromotec 2025 si conferma non solo una fiera espositiva, ma un luogo strategico in cui si costruisce il futuro dell’autoriparazione. Un appuntamento da non perdere per chi vuole restare al passo con l’innovazione e contribuire alla crescita sostenibile del settore dell’aftermarket automotive.