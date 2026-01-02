Autotorino archivia il 2025 con un bilancio in crescita e un piano di sviluppo di portata strutturale. Nell’anno del 60° anniversario il Gruppo registra 2,85 miliardi di euro di fatturato (+5% sul 2024) e 82.200 vetture vendute, di cui 78.500 in Italia (+5,8%) e 3.700 nella prima sede estera di Varsavia, segnando il debutto internazionale di Autotorino.

Gli investimenti complessivi raggiungono 102,5 milioni di euro, destinati a piattaforme digitali, nuovi immobili, acquisizioni e all’efficientamento delle sedi, mentre 3 milioni di euro sono stati erogati a favore dei collaboratori attraverso premi aziendali e misure di welfare familiare, confermate anche per il 2026.

In un mercato nazionale ancora distante dai livelli pre-pandemia, Autotorino consolida la propria leadership grazie alla fiducia di oltre 180.000 clienti e al peso crescente del post-vendita: 830.000 ore lavorate in officina e 250 milioni di fatturato (+5%).

“In questi sessant’anni abbiamo fatto molta strada, ma soprattutto abbiamo sviluppato le basi dei traguardi di oggi e di domani", dichiara Mattia Vanini, Vicepresidente Autotorino, “Non è solo storia, perché ogni giorno continuiamo a prepararci al futuro e alle sue sfide, evolvendoci per mantenere competitività e qualità nelle proposte di mobilità dedicate ai clienti. Per questo continuiamo a consolidare la capillarità territoriale in Italia e la relazione con i partner storici; al tempo stesso siamo attenti a cogliere opportunità anche fuori dai confini nazionali e ad allargare l’offerta di brand e servizi, nonché a favorire la crescita professionale della squadra. La ricetta per vincere queste sfide non è un segreto: sono le persone, perché il futuro non lo si costruisce da soli, ma in 3.400“.