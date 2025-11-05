circle x black
BMW F 450 GS: una nuova generazione di Adventure
05 novembre 2025 | 16.27
Redazione Adnkronos
La BMW F 450 GS segna un nuovo capitolo per la casa tedesca, portando nella categoria A2 tutto il DNA GS in una moto leggera, tecnologica e intuitiva. Con un peso di soli 178 kg e una potenza di 48 CV, questo nuovo enduro stradale unisce prestazioni e versatilità, diventando un punto di riferimento per chi desidera vivere l’esperienza BMW anche con patente intermedia.

Spinta da un motore bicilindrico in linea da 420 cm³, interamente riprogettato, eroga una coppia massima di 43 Nm a 6.750 giri/min. L’albero motore con perni di manovella sfalsati di 135 gradi assicura un’erogazione fluida e una risposta pronta, riducendo le vibrazioni. I consumi si fermano a 3,8 l/100 km, con un’autonomia superiore ai 350 km grazie al serbatoio da 14 litri.

BMW F 450 GS: potenza, controllo e tecnologia per ogni terreno

Tra le principali innovazioni spicca la Easy Ride Clutch (ERC), frizione centrifuga che semplifica la guida eliminando l’uso manuale della leva. In abbinamento con lo Shift Assistant Pro, permette cambi di marcia fluidi e immediati. Tre le modalità di guida di serie, Rain, Road ed Enduro, integrate con ABS Pro, DTC e DBC per la massima sicurezza in ogni condizione.

Il nuovo telaio a traliccio in acciaio, sviluppato per garantire rigidità e agilità, si abbina a sospensioni KYB regolabili che migliorano comfort e stabilità. Il design compatto e il faro full LED con firma luminosa a “X” richiamano lo stile iconico GS, mentre il display TFT da 6,5 pollici offre connettività completa e informazioni di guida intuitive.

Proposta in quattro versioni (Basic, Exclusive, Sport e Trophy) la BMW F 450 GS incarna la filosofia dell’avventura moderna: leggera, performante e tecnologicamente avanzata, pronta ad affrontare ogni sfida con lo spirito autentico della gamma GS.

