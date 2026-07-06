BMW Motorrad ha annunciato gli aggiornamenti dedicati al Model Year 2027, introducendo una serie di novità che interessano gran parte della gamma.

A partire da agosto 2026, i nuovi allestimenti saranno ordinabili presso tutta la rete dei concessionari BMW Motorrad, con interventi che spaziano da nuove colorazioni a dotazioni di serie aggiornate, fino a pacchetti optional rivisti.

Le modifiche coinvolgono modelli sportivi, crossover, roadster e granturismo, confermando la strategia della Casa bavarese di perfezionare costantemente la propria offerta senza intervenire profondamente sulla meccanica.

BMW Motorrad Model Year 2027: le principali novità

Tra gli aggiornamenti più significativi figurano quelli dedicati alle supersportive della famiglia M. La BMW M 1000 RR introduce il nuovo telaio M Motorsport di terza generazione, più leggero di circa 1,3 kg e progettato per migliorare rigidità, flessibilità e comportamento dinamico. Debuttano inoltre i nuovi pacchetti M Track Package e M Track Package II, mentre i cerchi forgiati diventano di serie.

Anche S 1000 RR, M 1000 R e M 1000 XR ricevono nuovi pacchetti dedicati alla guida sportiva, oltre a modifiche nell'equipaggiamento e nuove combinazioni estetiche.

Novità anche per la F 900 XR e la F 900 R, che vedono aggiornato il Comfort Package con l'introduzione della M Endurance Chain, mentre la S 1000 R integra la presa USB all'interno del Comfort Package.

Per le nuove R 1300 R e R 1300 RS arrivano invece ulteriori possibilità di personalizzazione dedicate al turismo, con portavaligie disponibili come optional di fabbrica e un nuovo Touring Package per la roadster.

Importanti novità riguardano anche il design. La famiglia K 1600 adotta la nuova colorazione Imperial Blue metallic per la Style Edition II, accompagnata da cerchi dedicati, dettagli estetici esclusivi e nuove finiture.

Anche la R 12 G/S riceve un aggiornamento cromatico, con la nuova tinta Frozen Brooklyn Grey metallic destinata agli allestimenti Option 719.