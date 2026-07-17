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BMW rinnova l'Aftersales: il cliente è sempre al centro

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BMW rinnova l'Aftersales: il cliente è sempre al centro
17 luglio 2026 | 11.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

BMW punta a rafforzare il rapporto con i propri clienti anche dopo la consegna dell'auto. La Casa bavarese ha infatti lanciato una nuova campagna dedicata a BMW Service con Proactive Care, mettendo in evidenza un approccio all'assistenza sempre più digitale, personalizzato e orientato alla prevenzione. L'obiettivo è trasformare il servizio post-vendita in un elemento distintivo dell'esperienza premium offerta dal marchio, semplificando ogni fase dell'interazione con il cliente.

La campagna utilizza un linguaggio visivo contemporaneo e fortemente evocativo per raccontare un concetto preciso: il servizio BMW non interviene soltanto quando nasce un problema, ma è in grado di anticipare le esigenze dell'automobilista attraverso un ecosistema digitale connesso e proattivo.

BMW Service Proactive Care rende l'assistenza più semplice

Al centro della strategia c'è il concetto di convenience, con servizi progettati per ridurre al minimo tempi e complessità. Grazie alla My BMW App, il cliente può gestire gran parte delle operazioni direttamente dal proprio smartphone, mantenendo un contatto costante con la rete di assistenza.

La customer journey digitale comprende la prenotazione online dell'intervento, il check-in digitale, la possibilità di comunicare tramite chat con il service partner, la ricezione di video personalizzati che illustrano gli interventi effettuati sulla vettura e il pagamento online, eliminando gran parte delle procedure tradizionali.

La comunicazione si sviluppa attraverso immagini ironiche e ambientazioni ricercate, nelle quali i protagonisti vivono situazioni insolite e rilassate. Il messaggio è chiaro: mentre il cliente si dedica alle proprie passioni, BMW si occupa della gestione dell'auto, monitorandone lo stato e intervenendo quando necessario.

L'iniziativa conferma l'evoluzione della strategia Aftersales del marchio, che punta sempre più sulla digitalizzazione e sull'assistenza predittiva. L'obiettivo è rendere il post-vendita parte integrante dell'esperienza premium, offrendo un rapporto continuativo e personalizzato con il cliente anche dopo l'acquisto della vettura.

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