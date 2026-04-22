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BMW RS, 50 anni tra viaggio e sport su due ruote

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BMW RS, 50 anni tra viaggio e sport su due ruote
22 aprile 2026 | 16.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nel panorama motociclistico, poche sigle hanno mantenuto nel tempo un’identità così riconoscibile come BMW RS. A distanza di cinquant’anni dalla nascita della prima versione stradale, la casa tedesca ripercorre una storia fatta di innovazione tecnica, evoluzione stilistica e una visione ben precisa: unire viaggio e sport in un’unica moto.

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Tutto parte nel 1976 con la BMW R 100 RS, modello destinato a segnare un punto di svolta. Non solo per le prestazioni, ma soprattutto per una soluzione allora rivoluzionaria: la carenatura integrale fissata al telaio, sviluppata in galleria del vento. Una scelta che ha ridefinito il concetto stesso di sport-tourer, offrendo protezione aerodinamica e comfort nei lunghi trasferimenti.

Negli anni successivi, il concetto RS si evolve senza perdere la propria identità. Dai bicilindrici boxer raffreddati ad aria fino alle versioni più moderne con tecnologie avanzate, BMW ha progressivamente affinato il bilanciamento tra prestazioni e fruibilità. L’introduzione di soluzioni come il sistema Telelever, la gestione elettronica dell’iniezione e, più recentemente, la distribuzione variabile ha contribuito a rendere queste moto sempre più complete.

BMW RS 50 anni di sport touring tra tradizione e innovazione

Con la nuova BMW R 1300 RS, la settima generazione della serie, il progetto raggiunge un ulteriore livello di maturità. Il motore boxer da 1300 cc rappresenta oggi la massima espressione di questa architettura, con una potenza che arriva a 145 CV, accompagnata da una ciclistica completamente rivista e da un’aerodinamica più efficace.

L’approccio resta coerente con il passato: maggiore dinamica di guida senza rinunciare al comfort sulle lunghe distanze. La presenza di sistemi come il controllo della coppia in rilascio, le modalità di guida selezionabili e le sospensioni regolabili testimonia una direzione chiara, orientata alla versatilità.

Accanto alla famiglia boxer, BMW ha sperimentato con successo anche la strada dei quattro cilindri in linea, dando vita a modelli come le serie K RS, capaci di offrire prestazioni elevate senza sacrificare la vocazione turistica. Una dimostrazione concreta di come il concetto RS non sia legato a una sola soluzione tecnica, ma a una filosofia precisa.

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