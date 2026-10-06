BMW prepara il terreno industriale per l’ottava generazione della Serie 3 con un investimento complessivo di circa due miliardi di euro in Germania. Il programma coinvolge gli stabilimenti di Monaco e Dingolfing, destinati alla produzione delle nuove vetture, e il sito di Irlbach-Straßkirchen, dedicato alle batterie ad alta tensione. Circa un miliardo è stato destinato ai primi due impianti e una cifra analoga alla nuova fabbrica di batterie.

La strategia prevede una netta suddivisione produttiva. A Monaco nascerà la BMW i3 completamente elettrica, alimentata dalle batterie di sesta generazione provenienti da Irlbach. Dingolfing sarà invece responsabile delle nuove Serie 3 con motori a combustione e delle varianti ibride plug-in. Gli stessi standard industriali saranno successivamente applicati anche agli impianti di San Luis Potosí, in Messico, e Shenyang, in Cina.

BMW Serie 3, due fabbriche per l’ottava generazione

Il passaggio assume un significato particolare per Monaco. La Serie 3 viene costruita nello stabilimento principale BMW senza interruzioni dal 1975, ma il sito è stato profondamente trasformato per diventare “ electric only ” e accogliere le tecnologie Neue Klasse. A Dingolfing è stata invece realizzata una nuova linea nel reparto carrozzeria, mentre assemblaggio e verniciatura integreranno la Serie 3 insieme agli altri modelli già prodotti.

Il peso industriale del progetto è rilevante anche per la filiera: circa 760 siti di fornitori contribuiranno alla produzione di Monaco e Dingolfing, oltre il 70% dei quali situati in Europa e più del 30% in Germania.

La Serie 3 rimane uno dei pilastri storici BMW: dal 1975 ne sono stati costruiti circa 18 milioni di esemplari, 15 milioni in Germania. La nuova generazione rappresenterà inoltre un ulteriore passaggio nella diffusione delle tecnologie Neue Klasse, che entro la fine del 2027 interesseranno circa 40 modelli nuovi o aggiornati della gamma BMW.