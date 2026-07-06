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BMW Serie 7: al via la produzione con le tecnologie della Neue Klasse

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BMW Serie 7: al via la produzione con le tecnologie della Neue Klasse
06 luglio 2026 | 07.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La nuova BMW Serie 7 entra ufficialmente in produzione nello storico stabilimento di Dingolfing, segnando una tappa fondamentale per il marchio tedesco. Per la prima volta, infatti, le tecnologie sviluppate per la Neue Klasse vengono introdotte su un modello già affermato della gamma BMW. L'obiettivo è estendere queste innovazioni a circa 40 modelli del Gruppo entro la fine del 2027, accelerando il processo di trasformazione tecnologica dell'intera gamma.

Più tecnologia e autonomia per la BMW i7

Tra le principali novità spicca la nuova architettura software ed elettronica che introduce il sistema BMW Panoramic iDrive, il BMW Passenger Screen, il rinnovato BMW Theatre Screen e il sistema BMW Symbiotic Drive, progettato per migliorare l'interazione tra guidatore e assistenza alla guida.

Anche la versione elettrica BMW i7 xDrive60 beneficia di un importante aggiornamento grazie alle batterie con celle cilindriche di sesta generazione, che consentono un'autonomia fino a 727 km nel ciclo WLTP e una ricarica dal 10 all'80% in circa 28 minuti.

La nuova Serie 7 continua a essere costruita a Dingolfing, dove processi automatizzati e lavorazioni manuali convivono lungo la stessa linea produttiva. Tra le novità figura la speciale verniciatura dual-finish, che abbina superfici lucide e opache sulla stessa carrozzeria e richiede oltre 4.500 minuti di lavorazione per ogni vettura.

BMW amplia inoltre le possibilità di personalizzazione mettendo a disposizione oltre 500 colorazioni esterne e circa 700 combinazioni di materiali e finiture per gli interni.

Lo stabilimento utilizza esclusivamente energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili e una nuova centrale a biomassa copre circa la metà del fabbisogno di calore dell'impianto, confermando l'impegno del costruttore verso una produzione sempre più sostenibile.

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