Brembo introduce per la prima volta Hyction, il nuovo disco freno in carboceramico, nel Motul FIM Superbike World Championship.

L’ingresso della tecnologia nel WorldSBK segna un’evoluzione significativa per il campionato, con il passaggio dai tradizionali dischi in acciaio a una soluzione pensata per garantire maggiore costanza, controllo e durata in condizioni di utilizzo estreme.

A partire dal 2027 Brembo diventerà inoltre fornitore unico dei sistemi frenanti per l’intera griglia del campionato, introducendo un nuovo standard tecnologico e rafforzando il proprio ruolo nello sviluppo tecnico della Superbike. La nuova soluzione carboceramica rappresenta un cambio di paradigma rispetto all’impiego dell’acciaio, soprattutto in un contesto competitivo in cui la precisione della frenata, la stabilità delle prestazioni e la capacità di mantenere un comportamento prevedibile giro dopo giro sono elementi determinanti.

“Nel WorldSBK la performance nasce sotto pressione, curva dopo curva. Con Hyction™ introduciamo una tecnologia progettata per offrire ai piloti una relazione più diretta e prevedibile con la frenata”, ha dichiarato Mauro Piccoli, Chief Marketing Officer di Brembo. “Essere fornitore unico dal 2027 significa giocare un ruolo attivo nell’evoluzione tecnica del campionato, contribuendo a definirne i nuovi standard. Il WorldSBK è il nostro laboratorio ideale: qui lavoriamo a stretto contatto con i migliori piloti e team al mondo, e ciò che sviluppiamo in pista alimenta concretamente l’innovazione destinata anche alle applicazioni stradali”.