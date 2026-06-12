circle x black
Cerca nel sito
 

Brembo porta Hyction in Superbike

sponsor

Brembo porta Hyction in Superbike
12 giugno 2026 | 15.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Brembo introduce per la prima volta Hyction, il nuovo disco freno in carboceramico, nel Motul FIM Superbike World Championship.

CTA

L’ingresso della tecnologia nel WorldSBK segna un’evoluzione significativa per il campionato, con il passaggio dai tradizionali dischi in acciaio a una soluzione pensata per garantire maggiore costanza, controllo e durata in condizioni di utilizzo estreme.

A partire dal 2027 Brembo diventerà inoltre fornitore unico dei sistemi frenanti per l’intera griglia del campionato, introducendo un nuovo standard tecnologico e rafforzando il proprio ruolo nello sviluppo tecnico della Superbike. La nuova soluzione carboceramica rappresenta un cambio di paradigma rispetto all’impiego dell’acciaio, soprattutto in un contesto competitivo in cui la precisione della frenata, la stabilità delle prestazioni e la capacità di mantenere un comportamento prevedibile giro dopo giro sono elementi determinanti.

Nel WorldSBK la performance nasce sotto pressione, curva dopo curva. Con Hyction™ introduciamo una tecnologia progettata per offrire ai piloti una relazione più diretta e prevedibile con la frenata”, ha dichiarato Mauro Piccoli, Chief Marketing Officer di Brembo.Essere fornitore unico dal 2027 significa giocare un ruolo attivo nell’evoluzione tecnica del campionato, contribuendo a definirne i nuovi standard. Il WorldSBK è il nostro laboratorio ideale: qui lavoriamo a stretto contatto con i migliori piloti e team al mondo, e ciò che sviluppiamo in pista alimenta concretamente l’innovazione destinata anche alle applicazioni stradali”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Hyction brembo FIM Superbike World Championship.
Vedi anche
Medvedev mette nel tritacarte Merz, Von Der Leyen e Starmer: "Nessuno ci ferma" - Video
News to go
Scuola in Campania, tavolo regionale: le priorità
Irama e Giorgia insieme a San Siro, il duetto su 'Buio' - Video
Pier Silvio Berlusconi: "L'incidente? Qualcuno ha trasformato una tragedia in miracolo..." - Video
"Ho indossato ginocchiere? Non avete rispetto e non accettate premier donna", la risposta di Meloni al M5S Silvestri
Eurogruppo a Lussemburgo, il nodo della crisi energetica - Videonews dal nostro inviato
Maxi incendio al Tuscolano, evacuate case vicine a serbatoio Gpl interrato - Video
News to go
Carta della cultura giovani e Carta del merito, ultimi giorni per richiederle
Mondiali 2026, Ronaldo a Bocelli: "Sono geloso di te e Sinner" - Video
News to go
Salta riforma su medici di famiglia, stop divide politica e sanità
Fiorella Mannoia: "Per me schierarmi è una necessità" - Video
News to go
Bonus acqua in condominio, come funziona


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza