circle x black
Cerca nel sito
 

Bugatti Festival 2025: vent’anni di Veyron, l’icona che ha riscritto la storia

sponsor

Bugatti Festival 2025: vent’anni di Veyron, l’icona che ha riscritto la storia
16 settembre 2025 | 15.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vent’anni fa un’intuizione visionaria cambiò per sempre il panorama automobilistico. Fu il progetto voluto dal professor Ferdinand Karl Piech a trasformarsi in realtà con la Bugatti Veyron, una vettura capace di superare ogni limite conosciuto. Due decenni più tardi, la Veyron resta un riferimento assoluto per appassionati e collezionisti, un capolavoro che merita di essere celebrato.

Il Bugatti Festival 2025 segna l’avvio delle celebrazioni dedicate al ventesimo anniversario della Veyron, un traguardo che non ha solo ridefinito il marchio francese, ma l’intero settore delle supercar.

Per l’occasione, Bugatti ha presentato il logo “ 20 Years of Veyron ”, che integra il tricolore francese e la firma di Pierre Veyron: un emblema che richiama due decenni di ingegneria d’avanguardia, innovazione e design senza compromessi, oltre a sottolineare le radici alsaziane del marchio.

Bugatti Veyron: una leggenda che unisce eredità e visione

La Veyron rappresenta l’unione tra due filoni fondamentali: da un lato l’eleganza artistica e l’ossessione per la perfezione tecnica di Ettore Bugatti, dall’altro la determinazione di Ferdinand Karl Piech, l’uomo che ha saputo riportare il marchio al vertice con soluzioni mai viste prima. In questo percorso non manca l’omaggio a Pierre Veyron, pilota che ha dato il nome alla vettura e che ha incarnato lo spirito agonistico del brand.

Con i suoi 1.001 cavalli, una velocità di punta oltre i 400 km/h e una cura artigianale in ogni dettaglio, la Veyron ha imposto un nuovo standard nell’universo delle hypercar. Il suo sviluppo ha richiesto soluzioni ingegneristiche rivoluzionarie, che hanno riportato Bugatti al centro della scena mondiale e continuano ancora oggi a ispirare la filosofia del marchio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ferdinand Karl Piech Bugatti Veyron Bugatti Festival 2025
Vedi anche
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza