Byd sigla partnership con itTaxi, app entra in infotainment di bordo

Byd annuncia la partnership con itTaxi, la principale applicazione italiana per la prenotazione e il pagamento dei taxi, che conta più di 12.000 taxi associati in oltre cento città su tutto il territorio nazionale. Al centro dell’accordo - si spiega - c’è un’innovazione concreta: l’integrazione nativa dell’app itTaxi direttamente nel sistema infotainment di bordo di una selezione di modelli BYD, sviluppata in collaborazione con moveax, partner tecnologico del progetto. Si tratta della prima integrazione tecnologica nativa di questo tipo su vettura, pensata per offrire maggiore sicurezza, facilità di utilizzo e continuità d’esperienza, senza necessità di dispositivi esterni. Grazie a questa integrazione, l’app itTaxi sarà utilizzabile direttamente tramite i comandi di bordo, permettendo di gestire le principali funzionalità in modo più immediato e sicuro, senza distogliere l’attenzione dalla guida e con le mani sempre sul volante.

La partnership prevede inoltre condizioni dedicate per i tassisti itTaxi, con vantaggi fino al 30% su una selezione di modelli Byd acquistabili tramite la rete ufficiale autorizzata BYD in Italia. I concessionari Byd aderenti all’iniziativa potranno inoltre applicare fino al 20% di vantaggi su tagliandi e servizi di manutenzione programmata, a supporto dell’utilizzo professionale del veicolo. Nell’ambito della collaborazione sono inoltre previste attività di co-marketing sul territorio. Tra queste, un primo Open Day presso la sede itTaxi di Roma, a cui seguiranno ulteriori iniziative a livello nazionale, tra cui test drive, momenti di formazione sui veicoli e presentazione del progetto, che verranno pianificate progressivamente. L’integrazione sarà disponibile in questa fase su alcuni modelli a partire dal 1 aprile e verrà progressivamente estesa ad altri modelli.

"Questo accordo abbraccia tutta la nostra strategia, a partire dall'aspetto tecnologico che è il nostro elemento distintivo. Quindi non solo l'aspetto commerciale, ma la tecnologia come fulcro del nostro modo di fare partnership” ha commentato Alessandro Grosso, Country Manager di Byd e Denza Italia. Dal canto suo Loreno Bittarelli, Presidente di itTaxi, ha sottolineato come "le agevolazioni economiche previste dall'accordo rendono il passaggio a veicoli green più accessibile, garantendo allo stesso tempo un’efficienza operativa senza precedenti grazie all'integrazione software sviluppata con moveax.”