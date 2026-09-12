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Changan Deepal S07 MY26 debutta a Torino: 500 km di autonomia e ricarica a 200 kW

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Changan Deepal S07 MY26 debutta a Torino: 500 km di autonomia e ricarica a 200 kW
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12 settembre 2026 | 10.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Changan sceglie il Salone Auto Torino 2026 per presentare in anteprima la Deepal S07 MY26, nuova evoluzione del SUV elettrico di segmento D. Accanto a lei, nello stand di Piazza Castello, trovano spazio anche Deepal S05 BEV e S05 Ultra Hybrid, completando l'offerta destinata al mercato italiano.

Progettata presso il Changan Design Center Europe di Torino, la S07 MY26 utilizza una batteria LFP da 77,94 kWh e un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 190 kW, equivalenti a 258 CV, con 290 Nm di coppia. L'autonomia dichiarata raggiunge 500 km, mentre lo 0-100 km/h richiede 7,8 secondi.

Changan Deepal S07 MY26: ricarica dal 30 all'80% in 15 minuti

La potenza massima in corrente continua raggiunge 200 kW, consentendo di portare la batteria dal 30 all'80% in 15 minuti. Debuttano inoltre le sospensioni adattive FSD + HRS, sviluppate per combinare assorbimento delle irregolarità, controllo dei movimenti della carrozzeria e precisione di guida.

La S07 misura 4,75 metri e offre un bagagliaio posteriore da 510 litri, affiancato da un frunk anteriore da 125 litri. Nell'abitacolo troviamo tetto panoramico da 1,9 m², touchscreen orientabile da 15,6 pollici, Head-Up Display con realtà aumentata, telecamera a 360 gradi e impianto Hi-Fi con 14 altoparlanti.

A Torino Changan presenta anche la S05 Ultra Hybrid, capace di percorrere fino a 100 km in elettrico e 1.060 km complessivi, e la S05 BEV, disponibile anche con trazione integrale e autonomia fino a 485 km.

La crescita italiana passa anche dalla rete commerciale, oggi composta da 51 showroom e destinata a raggiungere quota 70 entro fine 2026.

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elettrico autonomia ricarica Changan Torino Salone Auto Torino 2026
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