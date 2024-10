Changan è pronta a sbarcare in Europa.

Uno dei quattro costruttori di auto più grandi in Cina, annuncia il suo obiettivo di varcare i confini asiatici, arrivando in Europa entro fine anno. Changan commercializzerà nel Vecchio Continente, dapprima modelli completamente elettrici, per poi introdurre in una fase successiva, anche forme alternative di alimentazione.

Tecnologia ibrida, ibrida plug-in o full electric, la casa automobilistica cinese mira a entrare in mercati strategici per le EV tra cui Norvegia, Danimarca, Germania e Paesi Bassi.

Nel 2025 prevede l’apertura di concessionarie in Svizzera, Svezia e Finlandia, nel 2026 in Spagna e Italia.

La Changan Deepal S07 è progettata nel centro design italiano dell'azienda

Disegnata in Italia, la Changan ha istituito nel 2023, un centro di design a Torino.

Nel 2021, il Marchio ampliava il suo raggio di azione, aprendo ulteriori sedi nel Regno Unito e in Germania.

Cinque le sedi che la Changan vanta in Europa, centinaia le persone che vi lavorano. Il costruttore automobilistico cinese sta ampliando la sua forza lavoro per includere operazioni di vendita, importazione e logistica.

Nella sua strategia di espansione, la Changan sta reclutando e collaborando con concessionarie locali per stabilire una rete di vendita al fine di introdurre i loro prodotti e soprattutto, assicurare agli automobilisti supporto tecnico e manutenzione, due aspetti fondamentali per un costruttore che in Europa deve ripartire da zero per conquistare la fiducia dei consumatori.

Changan vanta oltre 40 anni di esperienza nella produzione di automobili

Leevon Tian, Vicedirettore Generale di Changan Automobile Europe Holding B.V. ha dichiarato: “L'Europa rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di espansione globale di Changan. Il nostro ingresso in questo mercato è guidato dal nostro impegno nel fornire soluzioni di mobilità innovative, intelligenti e sostenibili, adattate alle esigenze in evoluzione dei consumatori europei. Con la nostra vasta esperienza nella mobilità elettrica e un forte focus sulla qualità e la soddisfazione del cliente, siamo ben posizionati per contribuire in modo significativo al futuro della mobilità in Europa. Non vediamo l'ora di lavorare con partner locali per soddisfare le esigenze e le aspettative dei clienti".

Ha prodotto più di 20 milioni di auto, nel 2023, le sue vendite globali hanno superato le 2,55 milioni di unità.

Changan è attiva in 63 Paesi in tutto il mondo.