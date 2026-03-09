circle x black
Cerca nel sito
 

Cirelli Motor Company amplia la gamma

sponsor

Cirelli Motor Company amplia la gamma
09 marzo 2026 | 15.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cirelli Motor Company annuncia un ampliamento della propria offerta con l’introduzione di tre nuovi modelli che entreranno progressivamente in gamma a partire da aprile all’interno della Linea Silver.

L’operazione rappresenta un passaggio strategico nel percorso di consolidamento del marchio, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento del brand. La casa automobilistica struttura così la propria offerta su tre linee distinte: Black, Silver e Gold, ciascuna identificata dal colore dello scudetto e da una specifica identità di prodotto.

La Linea Black, contraddistinta dallo Scudetto nero, offre una gamma completa di otto veicoli, ciascuno con caratteristiche uniche.

La Linea Silver si contraddistingue in: Cirelli 3punto3 ( SUV compatto con motore benzina 1.5 Turbo da 160 CV (118 kW) e 258 Nm) - Cirelli 5punto5 ( con motorizzazioni turbo fino a 260 CV (182 kW) e 340 Nm) e CIRELLI 7punto7 ( con motorizzazioni 2.0 Turbo Ibrido da 218 CV (160 kW) e 340 Nm).

La Linea Gold, infine si compone di tre veicoli esclusivi: due SUV Cirelli3zero3 e Cirelli 5zero5 e una Berlina speciale Cirelli 7zero7.

Tra le opzioni energetiche disponibili rientra anche il biometano, proposto nella Linea Black su Cirelli 1 e Cirelli 6 e prossimamente anche su Cirelli 3.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Cirelli Motor Company Linea Silver linea silver black e gold biometano
Vedi anche
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza