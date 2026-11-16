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Citroen C3 conquista il mercato italiano: prima tra le benzina e le elettriche del segmento B

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Citroen C3 conquista il mercato italiano: prima tra le benzina e le elettriche del segmento B
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16 novembre 2026 | 14.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Citroen consolida la propria presenza sul mercato automobilistico italiano, sostenuta soprattutto dai risultati commerciali della nuova C3. Nei primi dieci mesi del 2026, il marchio francese raggiunge una quota di mercato del 3,6%, registrando un incremento dei volumi dello 0,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Secondo i dati elaborati da Dataforce, il principale contributo arriva proprio dalla Citroen C3, che conquista il primato nazionale tra le automobili a benzina, sia nel mese di ottobre sia nel periodo gennaio-ottobre.

Il modello ottiene inoltre un risultato significativo nell'elettrico, confermandosi la vettura a batteria più venduta del segmento B nei primi dieci mesi dell'anno.

A ottobre, la C3 occupa anche la seconda posizione nella classifica delle automobili più vendute del proprio segmento, dimostrando la competitività di una gamma caratterizzata da differenti motorizzazioni.

Citroen C3 2026: crescono anche Aircross e veicoli commerciali

Il bilancio positivo coinvolge anche la Citroen C3 Aircross, che registra un incremento delle vendite del 103% rispetto ai primi dieci mesi del 2025.

Parallelamente, il SUV compatto guadagna 1,3 punti percentuali di quota nel segmento di riferimento.

Lungo 4,39 metri, C3 Aircross punta su abitabilità e versatilità, offrendo anche una configurazione interna fino a sette posti. Segnali incoraggianti arrivano dalla Citroen C5 Aircross, le cui vendite ai clienti privati crescono del 20% nel periodo gennaio-ottobre.

Nel solo mese di ottobre, il modello migliora inoltre di 0,5 punti la propria quota tra le automobili ibride plug-in rispetto allo stesso mese del 2025. Anche il comparto dei veicoli commerciali contribuisce ai risultati del marchio.

La C3 Van registra un incremento dei volumi del 23%, mentre Berlingo guadagna 0,7 punti di quota nel proprio segmento. Il Jumper migliora invece la propria presenza commerciale di 1,6 punti percentuali.

I risultati confermano una crescita distribuita tra autovetture e mezzi professionali, con la C3 protagonista di una strategia che punta su accessibilità, versatilità e differenti soluzioni di alimentazione.

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