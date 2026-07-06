Citroen amplia la famiglia della nuova e-C3 con l'arrivo della serie speciale e-C3 Tonic, una versione pensata per chi desidera avvicinarsi alla mobilità elettrica senza rinunciare a comfort, tecnologia e personalità. Basata sull'allestimento YOU, la nuova proposta arricchisce la dotazione di serie con elementi estetici esclusivi e contenuti dedicati, mantenendo un prezzo d'attacco competitivo: il listino della versione Urban Range parte infatti da 21.290 euro.

La nuova Citroen c-C3 Tonic nasce con l'obiettivo di rendere ancora più semplice il passaggio all'elettrico, offrendo una vettura adatta all'impiego quotidiano, con cinque posti reali, dimensioni compatte e un equipaggiamento completo.

La serie speciale introduce una serie di dettagli esclusivi che ne rafforzano il carattere. Il tetto bicolore, disponibile nelle tonalità Aden Red oppure Onyx Black, si abbina alle barre al tetto e allo spoiler posteriore, elementi derivati dagli allestimenti superiori.

A completare l'allestimento arrivano i nuovi Color Clips Lemon Yellow inseriti nel paraurti anteriore, il badge Tonic posizionato sotto gli specchietti laterali e un adesivo grafico applicato sul montante del parabrezza. La carrozzeria può essere scelta nelle colorazioni Polar White e Night Black.

Nuova Citroen e-C3 Tonic: interni più tecnologici

L'abitacolo mantiene l'impostazione pratica della e-C3, ma introduce contenuti che migliorano comfort e connettività. Al centro della plancia trova spazio il nuovo touchscreen da 10,25 pollici, compatibile in modalità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, mentre gli inserti in tessuto della plancia, ripresi dall'allestimento Plus, contribuiscono a rendere l'ambiente più moderno e curato.