circle x black
Cerca nel sito
 

Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026, trionfa la BMW 328 “Bügelfalte”

sponsor

Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026, trionfa la BMW 328 “Bügelfalte”
18 maggio 2026 | 19.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si è chiusa ieri l’edizione 2026 del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, uno degli appuntamenti più prestigiosi al mondo dedicati alle auto storiche, andato in scena dal 15 al 17 maggio sulle rive del Lago di Como. L’evento, organizzato da BMW Group Classic insieme a Villa d’Este, ha riunito vetture iconiche, concept car e prototipi sotto il tema “ Future needs Heritage”.

CTA

A conquistare il titolo “ Best of Show” assegnato dalla giuria internazionale è stata la BMW 328 “Bügelfalte” del 1937, esemplare unico prodotto nello stabilimento BMW di Monaco.

Concorso d’Eleganza Villa d’Este con due prime mondiali

Tra i momenti più attesi dell’edizione 2026 anche due anteprime mondiali firmate BMW. La prima è stata la Vision BMW ALPINA, coupé 2+2 lunga oltre 5,2 metri con motore V8, pensata per reinterpretare lusso, performance e comfort secondo la filosofia ALPINA.

La seconda è la BMW Motorrad Vision K18, moto concept equipaggiata con motore sei cilindri in linea da 1.800 cc e sviluppata attorno al tema stilistico “The Heat of Speed”.

Complessivamente il Concorso d’Eleganza Villa d’Este ha ospitato ben 54 vetture provenienti da 13 Paesi, mentre le aste organizzate da Broad Arrow Auctions hanno registrato collezionisti provenienti da 31 nazioni diverse.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ALPINA. BMW Motorrad Vision K18 Vision BMW ALPINA Concorso d’Eleganza Villa d’Este BMW
Vedi anche
Cannes 2026, giorno 7: scambi di corpi e abusi al centro dei film protagonisti di oggi
News to go
Sciopero generale oggi 18 maggio
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Rai, Giachetti: "Grande risultato su numero legale in Vigilanza, sospendo iniziative non violente" - Video
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video
News to go
Missioni internazionali, via libera del Cdm alla proroga
Cannes 2026, giorno 4: l’arrivo di Travolta e Lennon rivive con l’Ia - Le videonews
Si chiude il congresso europeo sull'obesità, al centro ancora i nuovi farmaci: le videonews dalla nostra inviata
News to go
Biglietto unico per i treni in Europa, la proposta dell'Ue per semplificare i viaggi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza