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Contro caro carburanti Byd lancia il suo 'decreto'

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Incentivi fino a 11.600 euro su gamma Super Ibrida DM-i

Contro caro carburanti Byd lancia il suo 'decreto'
07 settembre 2026 | 12.53
Massimo Germinario
LETTURA: 1 minuti

In uno scenario dominato da una corsa senza freni dei prezzi dei carburanti, BYD risponde lanciando sul nostro mercato l'iniziativa 'Decreto BYD', una nuova campagna di comunicazione dedicata alla gamma Super Ibrida DM-i, che - combinando motore elettrico e termico attraverso la tecnologia proprietaria della casa cinese- propone fino a 1300 km di autonomia e consumi fino a 71 km/l. Il vantaggio per gli automobilisti a settembre arriva fino a 11.600 euro per chi sceglie di sostituire la propria vettura con un messaggio decisamente diretto: “Il futuro della mobilità non aspetta i decreti. BYD nemmeno”.

L’iniziativa di Byd - che ad agosto ha quasi triplicato le vendite sul nostro mercato toccando una quota del 3,72% - guarda anche a un tema strutturale del mercato italiano: il progressivo rinnovo di un parco circolante tra i più anziani d’Europa. “Decreto BYD” sarà protagonista di una campagna di comunicazione multicanale, con una pianificazione che coinvolgerà TV e gli altri principali mezzi di comunicazione.

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carburanti incentivi autonomia consumi mobilità
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