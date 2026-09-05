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CUPRA Raval conquista le 5 stelle Euro NCAP con i nuovi test 2026

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CUPRA Raval conquista le 5 stelle Euro NCAP con i nuovi test 2026
05 settembre 2026 | 10.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

CUPRA Raval conquista le cinque stelle Euro NCAP, entrando nel gruppo dei modelli del marchio che hanno raggiunto la valutazione massima insieme a Leon, Formentor, Born, Tavascan e Terramar. Un risultato particolarmente significativo perché ottenuto secondo il nuovo protocollo di valutazione 2026, caratterizzato da criteri più severi e maggiormente orientati all'efficacia dei sistemi nelle condizioni di utilizzo reali.

La nuova metodologia Euro NCAP analizza la sicurezza attraverso quattro aree principali: Safe Driving, Crash Avoidance, Crash Protection e Post-Crash Safety. Non viene quindi considerata soltanto la capacità della vettura di proteggere gli occupanti durante un impatto, ma anche il comportamento dei sistemi prima dell'incidente e la gestione delle conseguenze successive.

CUPRA Raval Euro NCAP: sicurezza prima, durante e dopo l'impatto

Progettata, sviluppata e prodotta a Martorell, la compatta elettrica integra sistemi per il monitoraggio del conducente, riconoscimento dei segnali stradali e assistenza alla velocità. Sul fronte della prevenzione troviamo invece frenata automatica d'emergenza, mantenimento della corsia e tecnologie per il controllo del traffico circostante.

La protezione passiva si basa su una struttura della carrozzeria progettata per garantire elevata resistenza, affiancata da sistemi di ritenuta adattivi e da una dotazione completa di airbag. Dopo un eventuale incidente entrano invece in gioco la chiamata automatica di emergenza e le funzioni dedicate alla gestione del veicolo dopo l'impatto.

Un ruolo importante nel raggiungimento delle cinque stelle è affidato al Safety Pack, che comprende Predictive Adaptive Cruise Control e Front Cross Traffic Alert. Il pacchetto è previsto come configurazione nazionale nella maggior parte dei mercati europei, mentre Raval Plus, Endurance e VZ raggiungono le cinque stelle di serie.

I risultati ottenuti mostrano 72% nel Safe Driving, 77% nel Crash Avoidance, 91% nel Crash Protection e 95% nel Post-Crash Safety.

Per CUPRA, la valutazione della Raval assume anche un valore strategico: dimostrare che una compatta elettrica pensata principalmente per la mobilità urbana può combinare carattere, prestazioni e un sistema di sicurezza sviluppato secondo gli standard più recenti.

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