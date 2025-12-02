circle x black
CUPRA Raval: in arrivo una nuova compatta elettrica urbana
02 dicembre 2025 | 07.50
Redazione Adnkronos
La CUPRA Raval rappresenta un passaggio strategico per il marchio: una compatta elettrica progettata per esprimere carattere, sportività e un approccio anticonvenzionale alla mobilità. Il modello, atteso nel 2026, è stato testato in versione pre-serie su un percorso dedicato, mostrando un comportamento dinamico sorprendente per un’auto urbana di soli 4 metri. Agilità, abitacolo spazioso e un bagagliaio funzionale rendono la Raval una soluzione pensata per superare la routine cittadina e affrontare anche tragitti più lunghi, senza rinunciare a comfort e coinvolgimento.

Basata sulla piattaforma MEB+ con trazione anteriore, la compatta nasce come primo modello della gamma Electric Urban Car, un progetto che punta a rendere l’elettrico più accessibile ed emozionante per un pubblico trasversale. Come sottolineato dal CEO Markus Haupt, la Raval incarna lo spirito CUPRA: emozione alla guida, design deciso e prestazioni di livello superiore.

CUPRA Raval: prestazioni e assetto sportivo al servizio del guidatore

L’assetto ribassato di 15 mm, le sospensioni dedicate e lo sterzo progressivo danno vita a una maneggevolezza brillante, ulteriormente affinata dalla modalità ESC Sport. Il sistema Dynamic Chassis Control, con ammortizzatori adattivi, permette di scegliere tra comfort e un’impostazione più reattiva; in modalità CUPRA la risposta diventa più precisa e diretta. La frenata è gestita dal modulo elettronico “one box”, che utilizza il recupero di energia per migliorare sensibilità ed efficacia, affiancato da freni a disco anteriori e posteriori.

La gamma includerà tre versioni. La VZ Extreme (166 kW) punta sulle massime prestazioni con sedili CUP Bucket, cerchi da 19”, differenziale elettronico VAQ e autonomia di circa 400 km. La Dynamic Plus (155 kW) abbina tecnologia avanzata, ADAS, fari Matrix LED e impianto audio Sennheiser Mobility, raggiungendo circa 450 km di autonomia. La Dynamic (155 kW) offre un accesso più diretto allo spirito del marchio con la stessa tecnologia della batteria e un comportamento dinamico efficace, mantenendo un’autonomia di circa 450 km.

