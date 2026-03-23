circle x black
Cerca nel sito
 

Dacia Bigster: comfort e tecnologia al centro del nuovo C-SUV

sponsor

Dacia Bigster: comfort e tecnologia al centro del nuovo C-SUV
23 marzo 2026 | 11.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Con l’arrivo di Dacia Bigster, il marchio evolve il proprio concetto di essenzialità adattandolo a un segmento più esigente. Il debutto nel mondo dei C-SUV segna infatti un passaggio importante: mantenere l’identità del brand, ma arricchirla con contenuti capaci di rispondere a un pubblico che cerca maggiore comfort, tecnologia e versatilità.

CTA

Dacia Bigster punta su semplicità d’utilizzo e dotazioni concrete, senza rinunciare a soluzioni pensate per migliorare la vita a bordo, soprattutto nei viaggi più lunghi e nell’utilizzo quotidiano.

Dacia Bigster: equipaggiamenti pensati per comfort e facilità d’uso

Alla base della proposta di Dacia Bigster c’è un’attenzione marcata all’esperienza di guida. L’accesso al veicolo è reso più immediato grazie al sistema Keyless Entry, mentre il portellone posteriore ad apertura elettrica semplifica le operazioni di carico, con diverse modalità di attivazione pensate per la massima praticità.

All’interno, l’abitacolo è dominato da un touchscreen centrale da 10,1 pollici, presente su tutta la gamma, attorno al quale ruota il sistema multimediale. Le versioni di accesso adottano Media Display con connettività wireless per smartphone, mentre gli allestimenti superiori introducono Media Nav Live, che integra navigazione connessa e aggiornamenti cartografici a lungo termine.

Il comfort acustico è affidato a un impianto audio evoluto, mentre il quadro strumenti digitale (disponibile in due dimensioni a seconda dell’allestimento) consente una gestione intuitiva delle informazioni di guida.

Non manca una dotazione orientata al benessere dei passeggeri: climatizzazione bi-zona, bocchette dedicate per i sedili posteriori, ricarica wireless e tetto panoramico sono elementi che contribuiscono a rendere l’esperienza a bordo più piacevole e funzionale.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla posizione di guida. Nelle versioni più complete, il sedile del conducente offre regolazioni elettriche e supporto lombare, migliorando ergonomia e comfort durante i lunghi spostamenti.

Sul fronte della guida assistita, Dacia Bigster integra sistemi evoluti in linea con le normative europee più recenti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
dacia bigster dacia SUV C SUV Dacia SUV dacia 2026
Vedi anche
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video
News to go
Equinozio di primavera: al via oggi la nuova stagione
Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato
Trump, la battuta gela la premier giapponese: "Attacco Iran come Pearl Harbor" - Video
Referendum, Nordio all'Adnkronos: "Bettini miglior sponsor, gli piace riforma ma vota No" - Video
Iran, Pasdaran diffondono video: "Ecco jet Usa colpito"
News to go
Olio d'oliva tunisino, Commissione europea dice no a raddoppio importazioni
Guerra Iran, Tajani: "Non partecipiamo, nessuna polemica con Usa" - Video
Unicredit-Commerzbank, Tajani: "Vinca il libero mercato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza