Dal territorio all'azienda, così Lamborghini promuove l'accesso a Stem

Azioni concrete in azienda e sul territorio, con un occhio alle nuove generazioni: sono le iniziative promosse da Automobili Lamborghini che, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, conferma il proprio impegno nel contrasto al gender gap e nella promozione delle discipline STEM come leva fondamentale per l’evoluzione di un settore ad alta complessità tecnologica e per costruire un futuro sempre più inclusivo.

Consapevole di come la valorizzazione delle competenze femminili sia un fattore strategico per la propria crescita, la casa di Sant'Agata Bolognese spiega di essere "impegnata a creare un ambiente capace di attrarre, accogliere e sviluppare competenze diverse, favorendo percorsi professionali basati sul merito e sull’inclusione. Un impegno che si riflette anche nei numeri: oggi sono circa 680 le donne che lavorano in Automobili Lamborghini e, nel solo 2025, il tasso di nuove assunzioni femminili nell’area impiegatizia ha raggiunto il 25%".

Accanto ai risultati interni, Automobili Lamborghini agisce sul territorio con una rete di alleanze diffuse per contribuire a ridurre il divario di genere già nelle fasi di orientamento scolastico, sostenendo iniziative che avvicinano bambine e ragazze alle discipline scientifiche e tecnologiche e le incoraggiano a superare stereotipi ancora diffusi. Si va dal lavoro congiunto con Rete Capo D (Comunità di Imprese per le Pari Opportunità), la comunità nata nel 2019 e oggi composta da otto aziende del territorio bolognese, tra cui appunto Automobili Lamborghini, con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura della parità di genere. Fin dalla sua costituzione, la Rete ha avviato molteplici iniziative rivolte alle scuole secondarie di primo e secondo grado, coinvolgendo più di 2.000 studentesse e studenti e oltre 200 insegnanti, favorendo un orientamento più consapevole attraverso eventi, laboratori e attività di role modeling.

In questa direzione si inserisce la prima edizione di “Sistema Futuro: una bussola per una scelta consapevole”, programma formativo gratuito promosso dalla Rete in collaborazione con Fondazione Golinelli e rivolto alle scuole primarie e alle classi prime delle scuole secondarie di primo grado. Nel 2025 sono stati realizzati 15 laboratori presso diversi istituti scolastici, coinvolgendo oltre 200 bambine e bambini della scuola primaria e circa 100 studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado. Per la nuova edizione sono previste 25 attività didattiche e 3 eventi divulgativi, con il coinvolgimento di circa 650 studentesse e studenti e docenti e di ulteriori 150 bambine e bambini insieme alle loro famiglie.

Ma l’impegno di Lamborghini si estende anche all’ambito universitario attraverso il Muner – la MotorValley University of Emilia-Romagna, di cui l’azienda è tra i fondatori. All’interno di questo percorso, nel 2023 è stato istituito il Gender Diversity and Empowerment Committee che ha lanciato il programma Muner Drives Change, finalizzato a promuovere consapevolezza, apertura e rispetto all’interno della comunità accademica. Visto il successo della prima edizione, il progetto è stato confermato anche per l’anno accademico 2025, con una partecipazione attiva di Automobili Lamborghini, che ha contribuito con interventi e testimonianze dirette nelle classi coinvolte.