DFSK al Salone Auto di Torino 2025
27 settembre 2025 | 19.03
Redazione Adnkronos
Nel cuore vibrante della città che la Commissione Europea ha proclamato Capitale Europea del Turismo Intelligente 2025, DFSK, brand automobilistico distribuito in Italia da China Car Company, presenta la propria visione di mobilità al Salone Auto Torino 2025.

Protagonista del Salone è la nuova Glory 500 Turbo, inedita versione sovralimentata del celebre crossover compatto DFSK. Pensata per una clientela dinamica, che ricerca un mix intelligente tra sportività, funzionalità e prezzo competitivo, la vettura si presenta con 150 CV, cambio automatico, look rinnovato e una dotazione ricca: telecamera 360°, cerchi in lega da 17”, sedili in pelle, infotainment da 8,8” e, nella versione Luxury, tetto panoramico e sistema keyless.

DFSK all'insegna dello stile, tecnologia e visione globale

Al fianco del crossover, DFSK presenta E5 PLUS PHEV, l’ammiraglia ibrida plug-in della gamma. Un SUV di segmento D che abbina linee eleganti a un’anima tecnologica: 7 posti, autonomia elettrica fino a 120 km, oltre 1.000 km in modalità combinata, ricarica in 4 ore e un powertrain che unisce un motore termico da 110 CV a un elettrico da 180 CV.

La filosofia DFSK è chiara: proporre veicoli globali, ma con contenuti pensati per il cliente europeo. Dal termico tradizionale al bifuel, fino alle più evolute soluzioni ibride plug-in, ogni modello nasce per coniugare sostenibilità, funzionalità e convenienza.

Un impegno che si traduce anche nella garanzia di 5 anni o 100.000 km, valida su tutta la gamma venduta presso la rete ufficiale DFSK presente in Italia.

DFSK Salone Auto Torino 2025. Glory 500 Turbo E5 PLUS PHEV
