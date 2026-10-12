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DS F3VER: il concept elettrico che anticipa il nuovo design DS Automobiles

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DS F3VER: il concept elettrico che anticipa il nuovo design DS Automobiles
12 ottobre 2026 | 17.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

DS Automobiles presenta l’inedita DS F3VER al Salone di Parigi, una concept car elettrica che anticipa il futuro linguaggio stilistico del marchio francese. Il progetto esplora nuove proporzioni, soluzioni tecnologiche e possibilità di personalizzazione, mantenendo dimensioni compatte e un'impostazione orientata alla versatilità.

Lunga 4,19 metri, larga 1,84 e alta 1,46, DS F3VER presenta un passo di 2,70 metri e un bagagliaio da 400 litri. Caratteristiche che puntano a combinare agilità urbana, abitabilità e capacità di carico tipiche di vetture più grandi.

Il design introduce un frontale dominato da un elemento verticale centrale, denominato totem, che integra il logo DS. Ai lati compare una nuova firma luminosa a Y, destinata a caratterizzare l'identità dei futuri modelli.

DS F3VER: personalizzazione e nuove soluzioni di design

Anche il posteriore riprende il motivo verticale, affiancato da gruppi ottici tridimensionali composti da 16 pannelli LED, sostenuti da una struttura in magnesio ispirata all'architettura del Grand Palais.

Tra le novità figura una fascia personalizzabile attorno al tetto, mentre la verniciatura bicolore modifica la percezione dei volumi estendendosi fino al portellone e al paraurti.

La speciale tinta Cosmic Blue utilizza una finitura dicroica che varia dal blu al viola secondo l'incidenza della luce. Anche cerchi, grafiche e animazioni luminose possono contribuire alla personalizzazione.

Il progetto segue la filosofia Design Intelligence, basata sulla riduzione dei componenti e sulla semplificazione delle superfici. Ne sono esempi i paraurti monoblocco e l'integrazione dei proiettori con le luci diurne.

Gli strumenti digitali e l'intelligenza artificiale supportano inoltre lo sviluppo stilistico, accelerando la valutazione delle diverse proposte.

DS F3VER anticipa una nuova generazione di vetture elettriche, ma il costruttore non comunica ancora dati relativi a potenza, batteria e autonomia.

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