circle x black
Cerca nel sito
 

DS N°7, lusso e sostenibilità: interni in Alcantara Blu Eterno

sponsor

DS N°7, lusso e sostenibilità: interni in Alcantara Blu Eterno
24 marzo 2026 | 17.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La nuova DS N°7 segna un passo deciso verso un’idea evoluta di lusso automobilistico, dove materiali, estetica e sostenibilità convivono in modo coerente. Al centro del progetto emerge l’utilizzo di Alcantara Blu Eterno, una finitura sviluppata appositamente per questo modello e destinata a diventare uno degli elementi distintivi dell’abitacolo.

CTA

La tonalità scelta non è casuale: il Blu Eterno si distingue per profondità e luminosità, esaltando la matericità dell’Alcantara e contribuendo a creare un ambiente raffinato e armonico. L’effetto visivo sulla nuova DS N°7 è quello di uno spazio avvolgente, dove ogni dettaglio è pensato per trasmettere eleganza e qualità percepita.

L’attenzione al dettaglio si riflette anche nelle lavorazioni. Le superfici rivestite in Alcantara Blu Eterno si integrano con inserti in alluminio spazzolato dalle tonalità calde, mentre impunture e motivi grafici richiamano il linguaggio stilistico del marchio. Il risultato è un equilibrio tra tradizione artigianale e ricerca tecnologica, capace di elevare l’esperienza a bordo.

Alcantara Blu Eterno DS N°7: materiali sostenibili e filiera italiana

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la composizione del materiale. L’Alcantara utilizzata per la DS N°7 include una percentuale significativa di componenti riciclati certificati, confermando l’impegno verso una mobilità più responsabile senza rinunciare alla qualità.

A rafforzare questo approccio contribuisce anche la produzione interamente italiana. Il modello nasce nello stabilimento di Melfi, mentre il materiale Alcantara proviene dal sito produttivo di Nera Montoro. Una filiera corta che valorizza competenze, territorio e sostenibilità, riducendo al tempo stesso l’impatto ambientale.

La collaborazione tra DS Automobiles e Alcantara si inserisce in una visione condivisa del lusso contemporaneo, dove innovazione e responsabilità ambientale procedono insieme. La possibilità di personalizzazione offerta dall’Alcantara, unita alla varietà cromatica e alla versatilità del materiale, consente di creare interni su misura capaci di esprimere una forte identità.

Con la DS N°7, il concetto di viaggio assume una nuova dimensione: non solo spostamento, ma esperienza sensoriale completa, in cui comfort, estetica e sostenibilità diventano parte integrante della stessa idea di mobilità.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ds n7 alcantara blu eterno interni DS
Vedi anche
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video
News to go
Equinozio di primavera: al via oggi la nuova stagione
Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza