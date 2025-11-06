circle x black
EICMA: arriva Y.U.M., l’area test dedicata alla mobilità urbana
06 novembre 2025 | 16.46
Redazione Adnkronos
All’82ª Edizione dell’Esposizione Internazionale delle due ruote, EICMA, debutta in una veste rinnovata Y.U.M. – Your Urban Mobility, l’area test dedicata alla mobilità urbana su due e tre ruote. Fino a domenica 9 novembre, a Fiera Milano Rho, il pubblico potrà provare gratuitamente più di 40 veicoli messi a disposizione da 12 case costruttrici come Askoll, Astreea, Birba, BMW, Citroën, Honda, Kawasaki, Mobilize, Niu, Piaggio, Yamaha e Xev.

I test ride saranno organizzati in sessioni da dodici minuti ciascuna. L’accesso all’area Y.U.M. è gratuito e consentito ai visitatori dai 14 anni in su, in possesso di patente AM, A1, A2 o A in corso di validità.

Y.U.M. – Your Urban Mobility, un’area test pensata per far vivere al pubblico un’esperienza unica.

Particolare attenzione è riservata alla sicurezza: grazie al supporto del partner tecnico Tucano Urbano saranno disponibili caschi, guanti e la possibilità esclusiva di provare il gilet airbag AIRSCUD.

Tag
Y.U.M. – Your Urban Mobility EICMA 2025 tucano urbano ilet airbag AIRSCUD
