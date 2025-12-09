circle x black
Federmotorizzazione rinnova il Consiglio

Federmotorizzazione rinnova il Consiglio
09 dicembre 2025 | 13.00
Redazione Adnkronos
Federmotorizzazione apre un nuovo ciclo di attività con il rinnovo del Consiglio e della Giunta, confermando la volontà di dare continuità al lavoro svolto negli ultimi cinque anni.

Nel quinquennio appena concluso, la Federazione ha rafforzato in modo significativo la propria presenza ai tavoli istituzionali, diventando interlocutore stabile di ministeri, parlamentari e autorità competenti. Grazie alla collaborazione con la Federazione di Settore Confcommercio Mobilità e con Confcommercio, Federmotorizzazione ha portato in modo sistematico le istanze delle imprese della distribuzione e dei servizi automotive, contribuendo all’elaborazione di proposte regolatorie più efficaci e aderenti alla realtà operativa del settore.

L’obiettivo resta invariato: dare voce e tutela a chi ogni giorno garantisce la mobilità di persone e merci, una filiera vasta e articolata che necessita di una rappresentanza unitaria per affrontare transizione energetica, evoluzione dei modelli di business e nuove sfide regolatorie.

L’Assemblea elettiva ha confermato Simonpaolo Buongiardino alla Presidenza della Federazione mentre﻿ Klaus Algieri è stato eletto Vice Presidente.

