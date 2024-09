Fiat Professional espone in occasione della sessantatreesima edizione del Caravan Salon di Dusseldorf il nuovo Ducato Van.

Un modello iconico che ha riscosso per oltre 40 anni, grandi successi, vincendo diversi premi internazionali, tra cui per sedici anni consecutivi il “Miglior veicolo base per camper dell'anno” assegnato dai lettori di Promobil, la rivista specializzata tedesca.

Nuovo Fiat Professional Ducato, motore ed emissioni

Il nuovo Ducato è dotato di cambio automatico AT8, trasmissione in grado di gestire fino a 450 Nm di coppia massima.

Le emissioni sono ridotte rispetto alla passata generazione del 10%, il tutto è dovuto a una ripartizione della curva di coppia più equilibrata, efficiente e controllata.

La presenza di un accumulatore idraulico rappresenta un componente fondamentale per il cambio di marcia, che permette di sfruttare al meglio la potenza del motore, riducendo così il tempo di risposta della trasmissione e contribuendo allo stesso tempo, a un funzionamento più fluido del sistema Start & Stop.

Il nuovo motore Multijet da 2,2 litri è stato completamente aggiornato e dotato di un sistema di iniezione diretta.

Nuovo è anche il sistema di ricircolo dei gas di scarico, ottimizzato e dotato di un doppio circuito per migliorarne l’affidabilità, prestazioni ed emissioni.

La nuova motorizzazione soddisfa gli standard Light Duty (Euro 6E) e Heavy Duty (Euro VIE).

La potenza sprigionata dal nuovo propulsore è di 180 cavalli, il Ducato (L2, H2), presenta numerosi sistemi di assistenza, tra cui il Lane Support System, il Traffic Sign Recognition e l'Intelligent Speed Assist.