circle x black
Cerca nel sito
 

FIAT Professional Ducato festeggia 45 anni di innovazione e leadership

sponsor

FIAT Professional Ducato festeggia 45 anni di innovazione e leadership
30 luglio 2026 | 12.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sono trascorsi 45 anni dal debutto del FIAT Professional Ducato, un modello che ha contribuito a cambiare il mercato dei veicoli commerciali leggeri diventando un punto di riferimento per professionisti, aziende e allestitori in tutta Europa. Dal suo lancio nel 1981 sono stati prodotti oltre 3,5 milioni di esemplari, confermando una leadership costruita su affidabilità, versatilità e continua evoluzione tecnologica.

Nel corso di sei generazioni, Ducato ha saputo adattarsi alle esigenze del mercato anticipando numerose innovazioni, dall'architettura a trazione anteriore alla posizione di guida ispirata alle autovetture, fino ai moderni sistemi di assistenza alla guida e connettività. Oggi la gamma comprende anche E-Ducato, la versione completamente elettrica capace di offrire fino a 424 km di autonomia WLTP e la ricarica rapida dal 20 all'80% in circa 55 minuti.

FIAT Professional Ducato: 45 anni di successo tra lavoro e camper

Uno degli aspetti che hanno contribuito al successo del Ducato è la sua straordinaria capacità di adattarsi alle trasformazioni. Progettato fin dall'origine per accogliere numerosi allestimenti, è diventato rapidamente il veicolo di riferimento anche nel mondo dei camper. Già nei primi anni Ottanta i principali costruttori europei iniziarono a utilizzare la sua meccanica, dando vita a una collaborazione destinata a diventare un punto fermo del turismo itinerante.

Oggi sono stati realizzati circa 1,6 milioni di telai Ducato destinati ai camper, un risultato che conferma una leadership consolidata. Non a caso, nel 2025 il modello è stato eletto " Most Popular Motorhome Base Vehicle" per il diciassettesimo anno consecutivo dai lettori della rivista tedesca Promobil.

La produzione continua negli stabilimenti di Atessa, uno dei più importanti poli europei dedicati ai veicoli commerciali, e di Gliwice, in Polonia, garantendo la flessibilità necessaria per soddisfare la domanda internazionale. Parallelamente, il programma CustomFit amplia ulteriormente le possibilità di personalizzazione grazie a trasformazioni certificate sviluppate insieme a partner specializzati.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
fiat fiat professional fiat ducato
Vedi anche
Avvelenate dalla ricina, polizia scientifica tedesca nella casa di Pietracatella - Video
Milano, incendio alla stazione Garibaldi: fumo e uffici evacuati - Video
Trieste, sbanda con l'auto e si ritrova la roulotte in bilico sul guardrail
Una legge contro le 'botticelle' nelle strade: "Barbarie sui cavalli"
Giovani pestano a sangue un anziano in piazza nel Napoletano, il video choc
Leonardo Maria Del Vecchio, il patrimonio che pesa: eredità, debiti e dossier aperti - Video
Rottamazione quinquies, prima o unica rata in scadenza il 31 luglio
News to go
Caldo record con l'anticiclone africano e le temperature si impennano
Trump al funerale del senatore Graham, caramelle e stanchezza - Video
Al via demolizione stabilimenti a Ostia, Gualtieri: "Restituiremo spiagge ai cittadini" - Video
Ad Ostia inizia la demolizione dello Shilling, lo stabilimento dei vip - Video
'Un cuore bruciato', la mamma di Domenico: "Non accadano più queste cose, aiutiamo vittime di malasanità"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza