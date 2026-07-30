Sono trascorsi 45 anni dal debutto del FIAT Professional Ducato, un modello che ha contribuito a cambiare il mercato dei veicoli commerciali leggeri diventando un punto di riferimento per professionisti, aziende e allestitori in tutta Europa. Dal suo lancio nel 1981 sono stati prodotti oltre 3,5 milioni di esemplari, confermando una leadership costruita su affidabilità, versatilità e continua evoluzione tecnologica.

Nel corso di sei generazioni, Ducato ha saputo adattarsi alle esigenze del mercato anticipando numerose innovazioni, dall'architettura a trazione anteriore alla posizione di guida ispirata alle autovetture, fino ai moderni sistemi di assistenza alla guida e connettività. Oggi la gamma comprende anche E-Ducato, la versione completamente elettrica capace di offrire fino a 424 km di autonomia WLTP e la ricarica rapida dal 20 all'80% in circa 55 minuti.

FIAT Professional Ducato: 45 anni di successo tra lavoro e camper

Uno degli aspetti che hanno contribuito al successo del Ducato è la sua straordinaria capacità di adattarsi alle trasformazioni. Progettato fin dall'origine per accogliere numerosi allestimenti, è diventato rapidamente il veicolo di riferimento anche nel mondo dei camper. Già nei primi anni Ottanta i principali costruttori europei iniziarono a utilizzare la sua meccanica, dando vita a una collaborazione destinata a diventare un punto fermo del turismo itinerante.

Oggi sono stati realizzati circa 1,6 milioni di telai Ducato destinati ai camper, un risultato che conferma una leadership consolidata. Non a caso, nel 2025 il modello è stato eletto " Most Popular Motorhome Base Vehicle" per il diciassettesimo anno consecutivo dai lettori della rivista tedesca Promobil.

La produzione continua negli stabilimenti di Atessa, uno dei più importanti poli europei dedicati ai veicoli commerciali, e di Gliwice, in Polonia, garantendo la flessibilità necessaria per soddisfare la domanda internazionale. Parallelamente, il programma CustomFit amplia ulteriormente le possibilità di personalizzazione grazie a trasformazioni certificate sviluppate insieme a partner specializzati.