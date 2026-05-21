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Fiat, sempre più centrale in Stellantis, in arrivo la Quattrolino e il Grizzly

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Francois, 'così cresceranno il marchio, i ricavi e i margini'

Fiat, sempre più centrale in Stellantis, in arrivo la Quattrolino e il Grizzly
21 maggio 2026 | 17.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Fiat resta grande nelle auto piccole, così aggiungeremo un modello a tre ruote in tipico stile italiano, e una 'sorella maggiore' della Topolino, la Quattrolino, sempre due porte ma a quattro posti". Sono alcuni degli annunci fatti nell'Investor Day di Stellantis da Olivier Francois, Global Chief Marketing Officer del gruppo e Ad di Fiat in occasione dell'Investor Day in cui è stato presentato il nuovo piano FaSTLAne 2030. Un piano in cui il brand Fiat emerge come uno dei pilastri del rilancio del gruppo: il progetto prevede infatti al suo cuore quattro marchi globali - fra cui appunto Fiat - "caratterizzati da una maggiore scala e dal più alto potenziale di redditività".

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Oltre al marchio torinese, Stellantis punta su Jeep, Ram e Peugeot che grazie alla loro presenza multiregionale, "sono i candidati ideali per guidare il lancio dei nuovi asset globali. Il 70% degli investimenti del piano per marchi e prodotti sarà destinato a questi brand, nonché a Pro One, la business unit dei veicoli commerciali di Stellantis". Fiat inoltre porrà sotto il suo 'ombrello' anche Lancia, oggetto di un 'faticoso' rilancio.

Ad Auburn Hills Francois ha poi spiegato che arriverà una nuova 500 e la versione Fiat della E-Car, che nascerà a Pomigliano. Di questo modello - che "avrà un design iconico e sorprendente" - è stata mostrato solo uno scketch senza nessuna somiglianza con il modello reale. E' stato invece mostrato ai giornalisti presenti il nuovo suv Grizzly, declinato in due versioni (una normale e una con coda fastback). Il modello sarà costruito in Marocco sfruttando la meccanica della Fiat Grande Panda, con passo allungato e una plancia specifica. Il Grizzly - che sarà commercializzato in tre regioni - "completa - ha spiegato Francois - la famiglia Panda e Grande Panda, e farà crescere il marchio, i ricavi e i margini".

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Fiat Stellantis Investor Day FaSTLAne 2030 Quattrolino Grizzly
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