Ford lancia Puma e Kuga BlueCruise Edition con guida a “mani libere”

Ford lancia Puma e Kuga BlueCruise Edition con guida a "mani libere"
06 marzo 2026 | 12.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ford introduce in Europa le nuove Puma e Kuga BlueCruise Edition, versioni speciali dei due modelli più diffusi del marchio che integrano di serie il sistema di assistenza alla guida BlueCruise, tecnologia di livello 2 che consente la guida “mani libere, occhi puntati sulla strada” su tratti autostradali abilitati.

Il sistema consente di viaggiare senza tenere le mani sul volante su oltre 135.000 chilometri di autostrade in 16 Paesi europei, le cosiddette “ Blue Zones ”, mantenendo comunque l’attenzione del conducente sulla strada.

"Il BlueCruise ha già trasformato l'esperienza di guida in autostrada per migliaia di proprietari di veicoli Ford in tutto il mondo", ha dichiarato Marco Buraglio, AD, Ford Italia "Introducendo queste nuove BlueCruise Edition non solo offriamo delle versioni con elementi distintivi su Kuga e Puma, ma rendiamo accessibile la comodità della nostra tecnologia di guida assistita “mani libere, occhi puntati sulla strada” come funzionalità standard."

Le BlueCruise Edition includono di serie il Co-Pilot Pack con BlueCruise senza necessità di sottoscrizione di abbonamenti. Oltre alla tecnologia di assistenza alla guida, i modelli si distinguono per alcuni elementi estetici dedicati: il colore esclusivo Vapor Blue, tetto e dettagli esterni neri, cerchi in lega specifici da 18 pollici su Puma e 19 pollici su Kuga.

Tag
Puma e Kuga BlueCruise Edition Ford BlueCruise Edition
