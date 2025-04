Per il 2025, Ford aggiorna il suo SUV elettrico Mustang Mach-E, rispondendo alle richieste degli utenti con miglioramenti concreti sul fronte dello stile, dell’abitabilità e dell’efficienza energetica. L’obiettivo è offrire un’esperienza di guida ancora più coinvolgente, pratica e sostenibile.

A caratterizzare la nuova versione della nuova Ford Mustang ci sono tre inediti colori: Velocity Blue, Molten Magenta e Terrain. Si aggiungono elementi estetici sportivi come lo splitter anteriore nero lucido, mentre la versione GT si distingue per una nuova griglia frontale nera dal look dinamico.

Anche i cerchi in lega si rinnovano: le versioni base adottano ora disegni prima riservati ai modelli Premium, mentre questi ultimi possono essere configurati con cerchi da 19" in nero lucido.

Dentro l’abitacolo, l’ergonomia migliora grazie a una riorganizzazione intelligente: il selettore del cambio viene spostato sul piantone dello sterzo, insieme ai comandi indicatori e tergicristalli integrati nel nuovo “Superstalk”. Questa nuova disposizione dei comandi, consente di liberare spazio utile nella console centrale, rendendo l’ambiente più ordinato e pratico.

Nuova Ford Mustang Mach E, nuova pompa di calore

L’infotainment SYNC 4A riceve un aggiornamento dell’interfaccia, con maggiore reattività e semplicità d’uso.

Tra le innovazioni più significative spicca la nuova pompa di calore, posizionata nella parte anteriore del veicolo. Pensata per ottimizzare il riscaldamento dell’abitacolo nei mesi freddi, consente di ridurre il consumo energetico, contribuendo ad aumentare l’autonomia del veicolo nelle condizioni climatiche meno favorevoli.

Introdotto in Europa nel 2021, il Mustang Mach-E ha già conquistato quasi 90.000 automobilisti nel continente.

L’aggiornamento 2025 rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di evoluzione continua, che combina aggiornamenti via software a migliorie hardware per offrire un SUV elettrico sempre più vicino alle esigenze reali degli utenti.