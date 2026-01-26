circle x black
Harley-Davidson presenta 13 nuovi modelli 2026

26 gennaio 2026 | 19.09
Redazione Adnkronos
Harley-Davidson amplia la propria gamma 2026 con 13 nuovi modelli che interessano i segmenti Grand American Touring, Trike, Adventure Touring e Custom Vehicle Operation (CVO).

Tra le novità principali figurano le nuove Street Glide® Limited e Road Glide® Limited, evoluzione della piattaforma Grand American Touring. Questi modelli introducono il nuovo motore Milwaukee-Eight® 117 VVT e aggiornamenti aerodinamici con una dotazione tecnologica completa che include il sistema operativo Skyline OS con navigazione integrata e impianto audio Harley-Davidson sviluppato con Rockford Fosgate.

Nel segmento Adventure Touring arriva la Pan America® 1250 Limited, versione equipaggiata di serie con accessori che normalmente vengono aggiunti aftermarket. Di serie troviamo valigie in alluminio e top case (capacità totale 120 litri), quickshifter Screamin’ Eagle®, protezioni off-road e dotazioni pensate per l’utilizzo in piedi. Il motore è il Revolution Max da 1250 cc capace di esprimere ben 149 CV e 124 Nm.

La linea Custom Vehicle Operation 2026 comprende invece cinque modelli a produzione limitata, al vertice assoluto per design, finiture e componentistica esclusiva. Tra questi troviamo le nuove CVO™ Street Glide® ST, CVO™ Street Glide® Limited e CVO™ Street Glide® 3 Limited.

