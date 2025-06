Hertz lancia 'identità olfattiva' e rafforza la flotta Selezione Italia

Per celebrare i 65 anni di presenza in Italia, Hertz lancia una inedita proposta di 'identità olfattiva'. Infatti, grazie alla collaborazione con una delle più antiche profumerie di Firenze, l'Antica Erboristeria e Spezieria San Simone, attiva dal 1700, è stato creato un esclusivo elisir - con i profumi estivi di bergamotto, arancia, limone, mandarino, gelsomino, eucalipto e muschio - denominato Hertz Grand Tour – Acqua Mediterranea. Quest’anno, nel periodo estivo in una selezione di agenzie in Italia, i clienti che selezioneranno una delle auto Premium o Selezione Italia riceveranno un profumatore per auto che li accompagnerà nel viaggio e poi nel rientro a casa. A tutto questo si aggiungono due novità di prodotto che completano ulteriormente la scelta degli Ospiti Hertz. La flotta di Selezione Italia si arricchisce dell’eleganza di Lancia Ypsilon nell’edizione Limitata Cassina e di Maserati Grecale.

Come ha sottolineato l'ad di Hertz Italia Massimo Scantamburlo, quello del brand "è stato un vero e proprio viaggio nel tempo. Il nostro servizio è arrivato in Italia ai tempi della Dolce Vita, siamo cresciuti costruendo un business su solide basi, con la convinzione che solo un servizio di alto livello possa rendere distintivo il noleggio e unica l’esperienza di chi sceglie di noleggiare con noi. Oggi aggiungiamo una nota speciale all’esperienza esclusiva che offriamo agli Ospiti Hertz che scelgono le nostre flotte Premium e Selezione Italia." Quanto all'ingresso in gamma di Ypsilon e Grecale secondo Scantamburlo "saranno un boost per cavalcare l’alta stagione che, secondo alcune analisi di settore, si preannuncia da record, contraddistinta da un afflusso turistico senza precedenti”.

Quest'ultima iniziativa si aggiunge a quella appena annunciata e destinata ai passeggeri più giovani. Infatti per l’estate 2025, Hertz in Italia offre un “Kit Adventure”, un set gratuito che i piccoli Ospiti potranno utilizzare per decorare le cover dei seggiolini presi a noleggio. Il set composto da una cover in tessuto lavabile, e colori anch’essi lavabili, permetterà ai più piccoli di godere un’esperienza di viaggio piacevole, divertirsi con la famiglia e portare a casa la loro opera d‘arte al termine del viaggio.