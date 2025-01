In occasione del CES 2025 di Las Vegas, Honda presenta due anteprime mondiali: i prototipi Saloon e SUV della nuova "0 Series".

Saranno commercializzati a partire dal 2026 sui mercati globali, le Honda 0 Saloon e Honda 0 SUV mirano a ridefinire il concetto di mobilità.

La Honda 0 Saloon rappresenta un’evoluzione del concept che il costruttore nipponico aveva già presentato lo scorso anno proprio al CES. Pur mantenendo un design simile, il nuovo modello si distingue per un’altezza ridotta e uno stile più sportivo, due caratteristiche che la rendono unica nel panorama dei veicoli elettrici. Nonostante le dimensioni compatte, offre un abitacolo sorprendentemente spazioso.

La Saloon 0 si basa sulla nuova architettura EV sviluppata da Honda per i suoi veicoli a zero emissioni. Anche il SUV elettrico della stessa serie sarà equipaggiato con tecnologie innovative di ultima generazione. “Compatto, leggero e intelligente” è il claim che accompagna il lancio del nuovo modello.

Honda punta sul concetto di veicolo intelligente, integrando sistemi di assistenza alla guida di livello 3. Inoltre, per la prima volta, sarà introdotto il sistema operativo ASIMO OS, un software che consentirà di personalizzare il veicolo e la mobilità in base alle esigenze dell’utente.

Honda 0 SUV: il SUV elettrico spazioso

Il costruttore giapponese presenta al CES 2025 anche il nuovo 0 SUV, un veicolo elettrico di medie dimensioni progettato per garantire una guida fluida e piacevole grazie a sensori giroscopici 3D avanzati.

Questo nuovo SUV sarà lanciato inizialmente sul mercato nordamericano nella prima metà del 2026, per poi arrivare successivamente in Giappone e in Europa.