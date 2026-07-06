circle x black
Cerca nel sito
 

Honda protagonista al Goodwood Festival of Speed 2026

sponsor

Honda protagonista al Goodwood Festival of Speed 2026
06 luglio 2026 | 07.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Honda si prepara a vivere un ruolo da protagonista al Goodwood Festival of Speed 2026, in programma dal 9 al 12 luglio, presentando una gamma di novità che unisce innovazione, prestazioni ed elettrificazione. Il marchio giapponese sarà presente sia lungo la celebre Hillclimb sia nell'area First Glance Paddock, offrendo al pubblico la possibilità di vedere in azione i nuovi modelli automobilistici e motociclistici.

L'appuntamento più atteso riguarda senza dubbio la prima uscita dinamica della Honda Prelude HRC Concept. Il prototipo rappresenta l'evoluzione della filosofia sportiva della Casa e nasce dall'esperienza maturata nelle competizioni, grazie alla collaborazione tra Honda Racing Corporation e Honda Access Corporation.

La vettura adotta componenti ad alte prestazioni e soluzioni tecniche derivate dal motorsport, sviluppate per migliorare il comportamento dinamico e aumentare il coinvolgimento del conducente. La Hillclimb di Goodwood sarà il primo banco di prova pubblico per questa interpretazione ad alte prestazioni della futura Prelude.

Al volante della Prelude HRC Concept si alterneranno Jessica Hawkins, Head of F1 Academy e Driver Ambassador dell'Aston Martin Aramco Formula One Team, e il pilota portoghese Tiago Monteiro.

Debutta la Honda Super-N

Accanto alla Prelude sarà protagonista anche la nuova Honda Super-N, compatta elettrica progettata per offrire un nuovo concetto di mobilità urbana. Ispirata alla lunga esperienza Honda nel segmento delle kei car e alla famiglia N-Series, la Super-N punta a coniugare dimensioni contenute, abitabilità e piacere di guida.

Tra le caratteristiche principali figurano la modalità BOOST e una progettazione orientata alla leggerezza, elementi studiati per garantire maggiore reattività e un comportamento dinamico coinvolgente, dimostrando come l'elettrificazione possa convivere con il divertimento al volante.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
honda goodwood festival of speed honda prelude
Vedi anche
Robert Powell ricorda il suo 'Gesù di Nazareth' con Zeffirelli: "Sul set una truccatrice scoppiò a piangere" - Video
Ultimo a Tor Vergata, Onorato: "Incassi milionari, modello Roma funziona"
Mondiali 2026, il medico: "Sistemi indossabili anti-caldo prevengono crisi" - Video
Viola Come il Mare, la nuova coppia d'oro Chillemi-Diaz: "Tra noi molto rispetto" - Video
Borgonzoni: "Serie italiane non hanno nulla da invidiare ai grandi film, pubblico sempre più affezionato" - Video
"Dalla parte degli ultimi, per sentirmi primo", l'inno di Ultimo chiude la notte dei record - Video
Aurora Ramazzotti scrive e canta 4 canzoni, il regalo di matrimonio per Goffredo Cerza - Video
Ultimo a Tor Vergata parte con 'Pianeti' e si emoziona - Video
Cecilia Sala: "Con controllo Stretto di Hormuz regime iraniano esce rafforzato da conflitto" - Video
Ultimo arriva in elicottero, prende il via concerto dell'anno - Video
Piantedosi: "Maranza a Roma? Continuare con azioni polizia" - Video
Fabrizio Moro apre il concerto da record di Ultimo: "Alla faccia di chi ci vuole male" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza