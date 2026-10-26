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Hyundai Battery Reset: il pulsante che riavvia senza cavi

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Hyundai Battery Reset: il pulsante che riavvia senza cavi
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26 ottobre 2026 | 16.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una batteria scarica può trasformare una semplice partenza in un imprevisto. Hyundai propone una soluzione sulle versioni ibride di KONA e TUCSON: il sistema Battery Reset, progettato per ripristinare l'alimentazione dell'automobile senza utilizzare cavi, booster o richiedere assistenza stradale.

La tecnologia interviene soprattutto dopo lunghi periodi di inattività, quando i dispositivi elettronici possono continuare ad assorbire energia anche a veicolo parcheggiato. A differenza delle automobili tradizionali, le due Hyundai ibride utilizzano una batteria ausiliaria agli ioni di litio da 12 volt, integrata nel sistema di accumulo ibrido.

Questa soluzione elimina la necessità della sostituzione periodica della classica batteria dei servizi e introduce una protezione automatica contro la scarica completa.

Quando la carica scende sotto una determinata soglia, il sistema scollega l'alimentazione ausiliaria, conservando l'energia necessaria per il successivo avviamento.

Hyundai Battery Reset: come riavviare l'auto in pochi secondi

La procedura è semplice, ma richiede alcuni passaggi precisi.

Se la batteria è stata scollegata automaticamente, la chiave elettronica potrebbe non consentire l'apertura delle portiere. In questo caso occorre utilizzare la chiave meccanica integrata nel telecomando.

Una volta nell'abitacolo, basta premere il pulsante 12V BATT RESET, posizionato alla sinistra del volante.

Il conducente deve quindi avviare il veicolo entro 30 secondi. L'accensione della spia READY conferma che il sistema ibrido è nuovamente operativo.

Se l'avviamento non viene effettuato tempestivamente, la protezione scollega nuovamente la batteria e occorre ripetere la procedura.

Hyundai raccomanda di mantenere l'automobile in modalità READY per almeno 30 minuti, anche da ferma in condizioni di sicurezza, per ripristinare adeguatamente la carica.

Durante questa fase la batteria ausiliaria si ricarica indipendentemente dall'accensione del motore termico.

Utilizzare ripetutamente il reset senza completare la ricarica può tuttavia esaurire l'energia residua, rendendo necessario un avviamento con cavi.

Riproduzione riservata
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