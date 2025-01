Hyundai ribadisce la sua leadership tecnologica anche nell’ambito delle vetture elettriche a batteria con IONIQ 6 che si è distinta nell’autorevole P3 Charging Index 2024 conquistando il secondo posto assoluto e il primo nella categoria “premium”.

IONIQ 6 conferma le sue capacità di carica ultrafast, in appena 20 minuti è stata in grado di ricaricare energia sufficiente per ben 346 km di autonomia, grazie soprattutto all’architettura a 800V che riduce drasticamente i tempi di ricarica.

Il P3 Charging Index prende in esame il comportamento di ricarica nella finestra compresa tra il 10% e l’80% di stato di carica (SoC), intervallo in cui i veicoli elettrici generalmente ricaricano più rapidamente. L’indice valuta quanti chilometri di autonomia reale possono essere ricaricati in intervalli di 10 o 20 minuti presso stazioni di ricarica rapida, considerando i consumi reali misurati nell’ADAC Ecotest.

IONIQ 6 ha raggiunto un picco di assorbimento istantaneo di oltre 230 kW e una media di quasi 200 kW

IONIQ 6 si è distinta anche per il suo eccezionale livello di efficienza energetica, registrando un consumo di soli 15,5 kWh nell'ADAC Ecotest.