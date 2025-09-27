circle x black
Hyundai stupisce Torino: INSTEROID arriva in Italia

27 settembre 2025 | 19.03
Redazione Adnkronos
C’è chi presenta un’auto. E chi mette in scena un’esperienza. Hyundai sceglie la seconda strada, e lo fa con l’arrivo, per la prima volta in Italia, dell’iconica concept car INSTEROID.

INSTEROID debutta al Salone dell'auto di Torino proponendo un design ispirato al motto “Build it, play it, break it, repeat” e a completare il tutto, una serie di interazioni emozionali come il sistema audio Beat House e la Message Grid.

Questa concept car trasmette una visione creativa, futuristica e profondamente connessa con le nuove generazioni

Accanto all’estro di INSTEROID, Hyundai presenta anche la sua nuova ammiraglia elettrica: IONIQ 9, SUV full electric di grandi dimensioni che segna un nuovo traguardo per la gamma IONIQ e per l’elettrificazione del brand.

Hyundai firma una doppia presenza al Salone Auto Torino 2025

«INSTEROID è una celebrazione del puro divertimento, un modo per parlare alle nuove generazioni e condividere una visione di mobilità creativa e coinvolgente», ha dichiarato Francesco Calcara, Presidente e CEO di Hyundai Italia.

