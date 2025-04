Con oltre 72.000 chilometri di test su laghi ghiacciati e piste innevate è finito l'ultima stagione invernale nel nord Europa che ha permesso agli ingegneri di forzare l'avanzato sistema di gestione termica della nuova Range Rover Electric.

Si è trattato di un impegnativo programma di prove svoltosi in Svezia sulle piste ghiacciate che hanno anche fornito un prezioso banco di prova per la dinamica del veicolo e le sospensioni pneumatiche a doppia camera commutabile.

Sviluppata la nuova tecnologia ThermAssistTM di Range Rover Electric

La nuova tecnologia ThermAssistTM di Range Rover Electric è un avanzato sistema di gestione termica di bordo che riduce il consumo di energia per il riscaldamento fino al 40% e mira a recuperare il calore per riscaldare il sistema di propulsione o la cabina a temperature ambiente fino a -10° C. Questo nuovo sistema migliora l'autonomia di guida anche alle temperature più fredde.

Novità anche in tema di batteria ad alta tensione da 800 V, questa infatti è la prima ad essere progettata e costruita internamente da JLR. La batteria da 117 kWh di Range Rover Electric è completamente sigillata e intelligentemente configurata ed è composta da 344 celle prismatiche con una struttura a doppio livello.

Le piste di ghiaccio del Circolo Polare Artico hanno dimostrato che la trazione integrale di Range Rover Electric è in grado di gestire tutte le superfici. Grazie alla sua esatta erogazione della coppia e alla sua tecnologia Intelligent Driveline Dynamics (IDD) è in grado di distribuire la coppia posteriore dal 100% allo 0% per evitare perdite di trazione e mantenere sempre perfetta la tenuta di strada.