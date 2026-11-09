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JAS Tensei by Pininfarina: la Honda NSX rinasce con un V6 aspirato da 425 CV

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JAS Tensei by Pininfarina: la Honda NSX rinasce con un V6 aspirato da 425 CV
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09 novembre 2026 | 11.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La leggendaria Honda NSX del 1990 torna protagonista attraverso un progetto che unisce ingegneria da competizione, design italiano e meccanica tradizionale. Si chiama JAS Tensei designed by Pininfarina ed è una reinterpretazione della sportiva giapponese, realizzata da JAS Motorsport in collaborazione con Pininfarina.

Il nome Tensei significa rinascita in giapponese e sintetizza la filosofia del progetto: conservare il carattere analogico della NSX originale, aggiornandone profondamente struttura, aerodinamica e prestazioni.

La carrozzeria utilizza pannelli in fibra di carbonio ad alto modulo, sostituendo quelli originali in alluminio. Le carreggiate aumentano di 170 mm anteriormente e 190 mm posteriormente, mentre il passo cresce di 55 mm.

Pininfarina mantiene la silhouette originale, compresi gli iconici fari a scomparsa, ora equipaggiati con tecnologia LED Matrix e meccanismi in titanio.

L'aerodinamica comprende un fondo piatto, un diffusore posteriore attivo e canalizzazioni interne progettate per ottimizzare raffreddamento e gestione dei flussi.

JAS Tensei Pininfarina: V6 aspirato JUDD e telaio evoluto

Il cuore della vettura rimane il V6 Honda C30A, profondamente modificato dagli specialisti britannici di JUDD Power.

La cilindrata raggiunge 3,5 litri, mantenendo l'aspirazione naturale. La potenza sale a 425 CV, mentre la zona rossa del contagiri è fissata a 8.500 giri/min.

JAS Motorsport interviene anche sulla struttura, introducendo rinforzi sviluppati sfruttando l'esperienza maturata nelle competizioni con la NSX GT3.

Le sospensioni anteriori adottano uno schema a doppio triangolo con componenti in alluminio aerospaziale ricavati dal pieno. Posteriormente trova posto un sistema multilink, abbinato ad ammortizzatori KW a controllo elettronico.

L'impianto frenante Brembo utilizza dischi carboceramici, soluzione coerente con le prestazioni della vettura.

La produzione sarà limitata a 35 esemplari, ciascuno personalizzato secondo le richieste del proprietario.

Riproduzione riservata
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