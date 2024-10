Jeep Renegade e Compass sono ora disponibili anche nella speciale livrea North Star.

Un’edizione commemorativa che celebra il raggiungimento di un milione di unità vendute di Jeep Renegade e Compass, la maggior parte prodotte nello stabilimento di Melfi.

Un traguardo che sarà tagliato entro la fine di quest’anno.

Si tratta di due modelli che hanno contribuito al rilancio di un Marchio specializzato nell’off-road in Europa centinaia di migliaia i nuovi “Jeeper” conquistati da questi due modelli.

Jeep Renegade e Compass, edizione speciale North Star

L’allestimento North Star si colloca tra l’Altitude e il Summit e si distingue per il mix di eleganza, raffinatezza e praticità. Livrea bicolore, a prevalere è il nero, tonalità che mette in risalto i nuovi cerchi in lega e che crea anche un piacevole contrasto con la decalcomania posizionata sul cofano.

Il colore carrozzeria è il Technogreen, un verde metallizzato scuro che si integra perfettamente con gli interni minimal.

La dotazione di serie comprende i fari fendinebbia a LED, i badge neri, i cerchi da 18 pollici su Compass e 17 su Renegade, i sensori parcheggio anteriori e posteriori e l’assistenza al parcheggio parallelo e perpendicolare.

Le nuove Jeep Compass e Renegade North Star sono disponibili unicamente con alimentazione Hybrid 48V e 4xe.