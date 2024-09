La nuova Kia EV3 sarà disponibile sul mercato italiano a partire da 35.950€.

Questo è il listino della nuova nata in casa Kia che vedremo nei prossimi mesi per le strade della nostre città. Forte di un design innovativo, di una ottima motorizzazione elettrica, il nuovo modello EV3 mira a rendere accessibile la straordinaria experience dei SUV elettrici di Kia ad una platea molto più ampia.

La nuova Kia EV3 sarà in offerta pre-lancio entro la fine di ottobre 2024.

Il nuovo piccolo SUV di Kia avrà un’autonomia di guida nel ciclo WLTP, che arriva fino a 605 km, e una capacità di ricarica rapida - dal 10 all’80% della batteria in soli 29 minuti per la versione Standard Range e 31 minuti per la versione Long Range.

Entrambi i modelli utilizzano un motore elettrico da 150 kW/283 Nm, che garantisce un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di 7,5 secondi.

EV3 dispone di un abitacolo spazioso che può ospitare comodamente cinque persone. E' infatti stato concepito come uno spazio funzionale ed efficiente, molto simile ad uno spazio abitativo.

EV3 sarà disponibile sul mercato italiano a partire da un prezzo di 35.950€. Per tutti i clienti che vorranno sottoscrivere un contratto entro il 31.10.2024, Kia Italia per l'occasione ha pensato ad iniziative commerciali dedicate come l'utilizzo dell'eco incentivo da 2.500 euro con finanziamento - l'assicurazione Furto e Incendio gratuita per 24 mesi - il Kia Charge Plus gratis per 12 Mesi e infine 10.000 km di ricariche o Wall Box incluse nel prezzo.