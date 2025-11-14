Kia lancia sul mercato Nuova Stonic

Kia Italia annuncia il debutto sul mercato della Nuova Kia Stonic, il crossover compatto che si rinnova nel design, negli interni e nella dotazione tecnologica, confermandosi una delle proposte più versatili e sostenibili del segmento B-SUV.

Il nuovo modello adotta un design più moderno e dinamico, in linea con la filosofia “ Opposites United ”, con paraurti ridisegnati, fari LED Star Map, cerchi aggiornati e nuove tinte come Adventurous Green, Yacht Blue e Snow White Pearl.

Gli interni, completamente riprogettati, introducono una nuova plancia più tecnologica cluster digitale da ben 12,3” mentre i sedili sono personalizzati per gli allestimenti Urban, Style e GT-line.

Nuova Stonic, il crossover compatto della gamma Kia

La nuova Kia Stonic si presenta con tre motorizzazioni:

1.0 T-GDi benzina da 100 CV (manuale, trazione anteriore)

1.0 T-GDi mild-hybrid da 115 CV (manuale o DCT 7 rapporti)

Versione GPL in arrivo prossimamente.

Tra gli equipaggiamenti di rilievo:

Urban: fari LED, cerchi da 16”, sistemi ADAS completi.

Style: clima automatico, cerchi da 17”, vetri oscurati e vernice inclusa.

In aggiunta, fino al 31 dicembre 2025, Launch Pack gratuito con Smart key, Drive Mode Select, cluster da 12.3”, ricarica wireless e porte USB posteriori.

GT-line: dettagli sportivi dedicati, volante a tre razze, Digital Key 2.0, fari fendinebbia LED e pacchetto ADAS evoluto con SCC, HDA e FCA 1.5.